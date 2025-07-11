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Из ОАЭ экстрадированы двое россиян
Власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух граждан, которых разыскивали по делам о мошенничестве и попытке дачи взятки.
Депортация двух россиян, обвиняемых в преступлениях экономической направленности, состоялась в аэропорту Дубая, сообщает ТАСС. Передача подозреваемых сотрудникам МВД России прошла по каналам Интерпола.
Один из экстрадированных обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, преступники открывали счета на подставных лиц и через услугу «Куайринг» генерировали QR-коды для отмены реальных платежей, что позволило им похитить 267 млн рублей.
Дело было возбуждено в 2022 году, после чего фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
Второй фигурант находился в розыске с 2024 года по обвинению в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц.
Следствие считает, что он и соучастники пытались через посредника передать должностному лицу свыше 37,3 млн рублей от коммерческой организации Алтайского края. Уголовное дело возбудили в 2023 году, после чего обвиняемый выехал за пределы России.
В июле 2024 года оба подозреваемых были обнаружены в ОАЭ, где были задержаны и депортированы. Представитель МВД отметила, что процесс передачи прошел в рамках сотрудничества между компетентными органами двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданина России Евгения Маслова освободили на границе Мьянмы и Таиланда после пребывания в мошенническом кол-центре.
Алексея Федорова, обвиняемого в присвоении и легализации крупных сумм, депортируют после задержания на территории Индонезии за нарушение миграционных правил.
Жителя Приморского края, находившегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере, доставили из Таиланда в Россию для следственных действий.