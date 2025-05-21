Россиянина освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Tекст: Мария Иванова

Россиянин Евгений Маслов был освобожден из мошеннического кол-центра в Мьянме и передан сотруднику российского посольства в Таиланде на границе двух стран, передает ТАСС. Маслова удерживали в городе Мьявади в рабских условиях, после чего он был переправлен на территорию Таиланда и отправлен рейсом в Россию.

По словам заведующего консульским отделом российского посольства в Бангкоке Ильи Ильина, информация о россиянине поступила через дипломатические каналы от мьянманских властей. «К нам по дипломатическим каналам поступила информация от мьянманских властей, что они готовы отпустить российского гражданина Евгения Маслова, который находился на территории города Мьявади и незаконно удерживался в мошенническом кол-центре в рабских условиях», – сообщил Ильин.

По данным посольства, точного числа россиян, находящихся в подобных центрах, нет, так как эти организации изолированы и охраняются. Однако, по косвенной информации, в Мьянме могут находиться еще несколько граждан России, но запросов о помощи от них пока не поступало.

Ильин отметил, что россияне попадают в эти центры через предложения о работе в Таиланде в интернете, после чего их незаконно перевозят через границу с Мьянмой и лишают свободы. Всего за последние два месяца, по подсчетам ТАСС, в Мьянме были освобождены четверо россиян, некоторые из них были отправлены домой, другие депортированы после задержания на границе.

Ранее две россиянки были освобождены из мошеннических кол-центров в Мьянме в ходе международной операции с участием правоохранителей Таиланда, Мьянмы и Китая.

Таиланд депортировал одну из россиянок после ее освобождения из кол-центра.

При этом отмечалось, что на Украине действуют более 200 мошеннических кол-центров, где работают бывшие сотрудники силовых структур.