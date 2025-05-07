Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
Таиланд депортировал россиянку после освобождения из кол-центра в Мьянме
Диана Григорьева-Дениева была возвращена на родину после задержания в Таиланде за нарушение границы, связанное с работой в Мьянме.
Иммиграционные власти Таиланда депортировали россиянку Диану Григорьеву-Дениеву, сообщает ТАСС. Ее задержали 4 апреля в городе Мэсот на границе с Мьянмой после освобождения из мошеннического кол-центра, куда она попала, поверив обещанию о высокооплачиваемой работе.
2 мая Григорьеву-Дениеву перевели в центр иммиграционного бюро в Бангкоке, где оформили все необходимые документы для депортации. После этого женщину доставили в аэропорт и отправили рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Хабаровск.
Россиянка рассказала: «Откликнувшись на одно из объявлений, мне рассказали, что у меня будет официальная работа с зарплатой пять тысяч долларов. Нужно консультировать клиентов по вопросам инвестиций. За мной прислали такси, мы поехали до таиландской границы и пересекли ее. Оказалась в Мьянме в ночь на 1 января 2025 года».
Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере жителя Приморского края доставили из Таиланда в Россию для следственных действий. Вячеслав Филиппов был задержан правоохранительными органами в Таиланде и будет депортирован в Россию. Василия Смольникова, обвиняемого в присвоении более 17 млн рублей, депортируют из Таиланда в Россию.