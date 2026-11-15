Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В Одессе загорелся автосалон Mercedes-Benz
На фоне действия режима воздушной тревоги в Одесской области произошел мощный взрыв, который привел к масштабному возгоранию в местном автомобильном салоне, сообщили СМИ.
Масштабное возгорание охватило помещения автомобильного дилерского центра Mercedes-Benz в Одессе на юге Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Как отмечают журналисты, причиной крупного пожара в здании послужил сильный взрыв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях в результате взрывов.
В субботу в Харьковской и Одесской областях произошла серия взрывов.
На территории складских помещений под Киевом начался сильный пожар.