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Полиция освободила россиянок из мошеннических кол-центров в Мьянме
Полиция Таиланда освободила из мьянманских кол-центров попавших в рабство россиянок
Две россиянки, обманутые обещаниями высокооплачиваемой работы, были освобождены из мошеннических кол-центров в Мьянме в рамках международной операции правоохранительных органов Таиланда, Мьянмы и Китая, освободившей тысячи иностранцев.
Две россиянки были освобождены из мошеннических кол-центров в Мьянме благодаря совместной операции правоохранительных органов Таиланда, Мьянмы и Китая, сообщает ТАСС.
Россиянки попали в эти кол-центры, откликнувшись на предложение о высокооплачиваемой работе в интернете и прибыв в Мьянму из Таиланда. Заместитель суперинтенданта бюро Интерпола Королевской полиции Таиланда, Тятуронг Тхонгпхунлокун, подчеркнул, что такие объявления часто являются ловушкой, в результате которой люди оказываются в руках торговцев людьми.
Первая освобожденная россиянка, Ксения Пантелеева, была передана сотрудникам консульского отдела посольства России в Таиланде и направлена домой. Она рассказала, что находилась в Мьянме более года, попав туда обманным путем, когда направлялась работать переводчиком в Таиланд.
Вторая россиянка, Диана Дениева, смогла самостоятельно покинуть Мьянму, но была задержана за незаконное пересечение границы. Сейчас она находится под стражей в иммиграционном центре, и власти работают над подготовкой ее документов для возвращения на родину.
Гендиректор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД, Никондет Пхалангкун, сообщил, что около 9 тыс. человек, включая граждан Китая, Индонезии и Индии, были освобождены из мошеннических кол-центров. Эти преступные центры расположены в мьянманских районах, граничащих с Таиландом, они привлекли внимание правоохранительных органов из-за значительного числа жертв мошенничества.
В борьбе с мошенниками Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, что стало частью мер против мошенничества, причинившего ущерб в 60 млрд батов, что эквивалентно 1,8 млрд долларов. По оценкам, в Мьянме находилось около 17 тыс. жертв мошенников, в основном граждан Китая. Власти организуют вывозные рейсы для репатриации пострадавших, отправляя около 1,2 тыс. человек еженедельно.
Напомним, на этой неделе суд в Аргентине распорядился освободить всех россиян, задержанных по делу о торговле людьми, за исключением Константина Руднева, организатора секты «Ашрам Шамбала».