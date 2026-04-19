    Украинский террор расползается по всему миру
    19 апреля 2026, 15:30 Мнение

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Александр Тимохин Александр Тимохин

    журналист

    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России

    Атаки на российские суда (или на суда с российским грузом) в Средиземном море происходят уже достаточно давно – хотя и не всегда сразу становилось понятно, как именно они исполняются. Например, 9 декабря 2025 года атаке с воздуха неизвестным средством подвергся танкер QENDIL, зарегистрированный в Омане, но систематически перевозивший российскую нефть.

    Видео со взрывами на палубе, распространенное анонимным источником, однозначно указывало на то, что на танкер были сброшены маломощные боеприпасы с малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Типичный украинский почерк, но было неясно, откуда нанесен удар – малому БПЛА было бы не долететь с берега – атака произошла в сотнях миль от земли. Вскоре было распространено еще одно видео – горящий танкер, снятый с находящегося неподалеку судна с низким бортом.

    Стало ясно, что какая-то сила, предположительно, украинцы (но тогда это не имело доказательств) вышла в море на каком-то малом судне или мореходном катере, нашла (по чьей-то наводке, своей разведки у ВСУ в регионе нет) танкер и атаковала его БПЛА, привезенным с собой. Но остался вопрос о том, где их база – если она есть, потому что теоретически нельзя исключать и работу без базы вообще. И и это некоторое время не давало понять точную картину происходящего.

    Через несколько месяцев, 4 марта 2026 года, произошла новая атака, на этот раз у побережья Сицилии. Танкер-газовоз «Арктик Метагаз» под российским флагом сгорел, а появившийся позже видеоматериал показал – судно было атаковано в борт, судя по повреждениям, надводным взрывом. Стало ясно, что это результат атаки безэкипажного катера (БЭК), что уже точно указывает на Украину, как источник атаки.

    Затем в начале апреля французское агентство RFI сообщило, что удар по российскому газовозу был нанесен дроном типа MAGURA V5, произведенным на Украине. Аппарат был запущен с базы в городе Меллита, расположенном в западной части Ливии, которая контролируется правительством Абдельхамида Дбейбы в Триполи. «Украинские войска действительно стояли за этим нападением, и они действительно присутствуют в Ливии, а именно на западе страны», – заявило RFI со ссылкой на собственное расследование. Именно здесь, неподалеку от Триполи, находятся и подразделения стран НАТО.

    Это был тот самый недостающий фрагмент картины – стало понятно, что наши танкеры были атакованы с ливийской территории. Необходимость вредить экономике России делает продолжение нападений на наши танкеры осмысленной стратегией для Украины, в том числе используя берега Африки. Но дело уже не только в Ливии.

    Сирийский фронт

    После смены режима в Сирии новые власти дали возможность функционировать в этой стране российским военно-морской базе в Тартусе и военно-воздушной базе Хмеймим. Обстановка вокруг баз неспокойная – новые власти обстановку в стране полностью не контролируют. Стрельба и взрывы вокруг того же Хмеймима чем-то редким не являются. Сильно помогает то, что большая часть людей, тайком посматривающих на наши базы через прицел – это не самые цивилизованные воины, с трудом представляющие себе любой способ войны, кроме стрельбы «куда-то туда» с дикими криками. Однако обстановка может измениться.

    5 апреля в Сирии побывал Зеленский. В ходе его встречи с президентом Ахмедом аш-Шараа речь о развертывании военного присутствия Украины в Сирии официально не шла. Но в СМИ попали сообщения, что Украина поможет Сирии с обновлением средств ПВО. Официальных комментариев Дамаска нет, подробностей тоже, но зато проукраинские западные соцсети взорвались сообщениями о том, что Украина все-таки будет присутствовать в Сирии. Явным образом в Сирии у украинских военных есть только два объекта интереса – две наши военных базы. Хотя аш-Шараа говорит о планах по созданию «хаба для реэкспорта украинского продовольствия» (очень удобное место для складирования в том числе оружия).

    Трудно судить, о чем Зеленский и Ахмед аш-Шараа договорились на самом деле, но если вдруг украинцы действительно обоснуются в Сирии, то людей, стреляющих просто «в сторону противника», сменят операторы боевых беспилотников с большим боевым опытом. Но и это не всё.

    Будущий глобальный террор

    Существует понятное любому управленцу правило – созданная структура с бюджетом и штатным расписанием будет бороться против своего расформирования даже тогда, когда станет не нужна. Украина создает международную инфраструктуру анонимных нападений на другие страны.

    Криминальный характер украинского общества и бесконтрольность в таких местах, как запад Ливии, практически гарантируют, что вся эта инфраструктура будет встроена в различные международные криминальные схемы. Рано или поздно боевые действия между Россией и Украиной сойдут на нет. Но выстроенная киевским режимом система нападений останется, останутся существующие параллельно с ней финансовые потоки, люди, получающие в ней высокие зарплаты и катающиеся по всему миру за государственный счет. Это – готовая террористическая структура, пусть и лишенная религии и идеологии (кроме украинского национализма).

    Есть все основания считать, что после окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Сейчас это звучит как фантастика, но в 2022 году, уже после начала СВО, украинский военный контингент в Африке, использующий робототехнические комплексы для нападения на российские танкеры, тоже выглядел фантастикой.

    Оценка возможностей Украины в Африке и других странах, где она сейчас разворачивает свое военное присутствие (не считая того, что она уже делает в Ливии), собирается в Норвегии и, возможно, будет делать в Сирии, говорит о том, что украинская террористическая инфраструктура может пережить СВО и стать угрозой для других стран.

    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации.

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

