Атаки на российские суда (или на суда с российским грузом) в Средиземном море происходят уже достаточно давно – хотя и не всегда сразу становилось понятно, как именно они исполняются. Например, 9 декабря 2025 года атаке с воздуха неизвестным средством подвергся танкер QENDIL, зарегистрированный в Омане, но систематически перевозивший российскую нефть.

Видео со взрывами на палубе, распространенное анонимным источником, однозначно указывало на то, что на танкер были сброшены маломощные боеприпасы с малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Типичный украинский почерк, но было неясно, откуда нанесен удар – малому БПЛА было бы не долететь с берега – атака произошла в сотнях миль от земли. Вскоре было распространено еще одно видео – горящий танкер, снятый с находящегося неподалеку судна с низким бортом.

Стало ясно, что какая-то сила, предположительно, украинцы (но тогда это не имело доказательств) вышла в море на каком-то малом судне или мореходном катере, нашла (по чьей-то наводке, своей разведки у ВСУ в регионе нет) танкер и атаковала его БПЛА, привезенным с собой. Но остался вопрос о том, где их база – если она есть, потому что теоретически нельзя исключать и работу без базы вообще. И и это некоторое время не давало понять точную картину происходящего.

Через несколько месяцев, 4 марта 2026 года, произошла новая атака, на этот раз у побережья Сицилии. Танкер-газовоз «Арктик Метагаз» под российским флагом сгорел, а появившийся позже видеоматериал показал – судно было атаковано в борт, судя по повреждениям, надводным взрывом. Стало ясно, что это результат атаки безэкипажного катера (БЭК), что уже точно указывает на Украину, как источник атаки.

Затем в начале апреля французское агентство RFI сообщило, что удар по российскому газовозу был нанесен дроном типа MAGURA V5, произведенным на Украине. Аппарат был запущен с базы в городе Меллита, расположенном в западной части Ливии, которая контролируется правительством Абдельхамида Дбейбы в Триполи. «Украинские войска действительно стояли за этим нападением, и они действительно присутствуют в Ливии, а именно на западе страны», – заявило RFI со ссылкой на собственное расследование. Именно здесь, неподалеку от Триполи, находятся и подразделения стран НАТО.

Это был тот самый недостающий фрагмент картины – стало понятно, что наши танкеры были атакованы с ливийской территории. Необходимость вредить экономике России делает продолжение нападений на наши танкеры осмысленной стратегией для Украины, в том числе используя берега Африки. Но дело уже не только в Ливии.

Сирийский фронт

После смены режима в Сирии новые власти дали возможность функционировать в этой стране российским военно-морской базе в Тартусе и военно-воздушной базе Хмеймим. Обстановка вокруг баз неспокойная – новые власти обстановку в стране полностью не контролируют. Стрельба и взрывы вокруг того же Хмеймима чем-то редким не являются. Сильно помогает то, что большая часть людей, тайком посматривающих на наши базы через прицел – это не самые цивилизованные воины, с трудом представляющие себе любой способ войны, кроме стрельбы «куда-то туда» с дикими криками. Однако обстановка может измениться.

5 апреля в Сирии побывал Зеленский. В ходе его встречи с президентом Ахмедом аш-Шараа речь о развертывании военного присутствия Украины в Сирии официально не шла. Но в СМИ попали сообщения, что Украина поможет Сирии с обновлением средств ПВО. Официальных комментариев Дамаска нет, подробностей тоже, но зато проукраинские западные соцсети взорвались сообщениями о том, что Украина все-таки будет присутствовать в Сирии. Явным образом в Сирии у украинских военных есть только два объекта интереса – две наши военных базы. Хотя аш-Шараа говорит о планах по созданию «хаба для реэкспорта украинского продовольствия» (очень удобное место для складирования в том числе оружия).

Трудно судить, о чем Зеленский и Ахмед аш-Шараа договорились на самом деле, но если вдруг украинцы действительно обоснуются в Сирии, то людей, стреляющих просто «в сторону противника», сменят операторы боевых беспилотников с большим боевым опытом. Но и это не всё.

Будущий глобальный террор

Существует понятное любому управленцу правило – созданная структура с бюджетом и штатным расписанием будет бороться против своего расформирования даже тогда, когда станет не нужна. Украина создает международную инфраструктуру анонимных нападений на другие страны.

Криминальный характер украинского общества и бесконтрольность в таких местах, как запад Ливии, практически гарантируют, что вся эта инфраструктура будет встроена в различные международные криминальные схемы. Рано или поздно боевые действия между Россией и Украиной сойдут на нет. Но выстроенная киевским режимом система нападений останется, останутся существующие параллельно с ней финансовые потоки, люди, получающие в ней высокие зарплаты и катающиеся по всему миру за государственный счет. Это – готовая террористическая структура, пусть и лишенная религии и идеологии (кроме украинского национализма).

Есть все основания считать, что после окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

Сейчас это звучит как фантастика, но в 2022 году, уже после начала СВО, украинский военный контингент в Африке, использующий робототехнические комплексы для нападения на российские танкеры, тоже выглядел фантастикой.

Оценка возможностей Украины в Африке и других странах, где она сейчас разворачивает свое военное присутствие (не считая того, что она уже делает в Ливии), собирается в Норвегии и, возможно, будет делать в Сирии, говорит о том, что украинская террористическая инфраструктура может пережить СВО и стать угрозой для других стран.