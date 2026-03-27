Что получил Зеленский от войны в Иране

Глава майданного режима Владимир Зеленский заявил в интервью британским журналистам, что у него очень недобрые предчувствия относительно будущего Украины из-за войны в Иране. Еще недавно он был одним из самых ярых сторонников начала боевых действий против Ирана и говорил это публично. Когда США нанесли по Ирану первые удары, Зеленский был в восторге, эмоционально комментировал происходящее западным журналистам. Казалось бы, какое дело Зеленскому до Ирана?

Говорят, что он хотел отомстить Ирану за предоставление России технологий создания ударных беспилотников. Но, думаю, все куда более глобально. Зеленский был уверен в быстрой победе США, считал, как и многие, что иранская власть падет в течение нескольких дней. И в этом видел прямую выгоду для себя. Логика линейная: победа в Иране усиливает позиции «ястребов» в Белом доме – они убеждают Трампа не заключать никаких договоров с Россией, а наоборот – усилить давление. Украине – профит.

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и быстрой победы в Иране Трамп мог уверовать в свой политический и военный гений и решить, что должен разговаривать со всеми государствами мира только с позиции силы. Если бы иранская нефть оказалась под контролем США, это стало бы еще одним фактором давления на Россию и нефтяные страны Персидского залива, что в результате могло привести к распаду формата ОПЕК+. Кроме того, Зеленский надеялся, что победа над Ираном усилит позиции США в переговорах с Китаем, и Вашингтон заставит Пекин надавить на Москву.

Зеленский думал, что быстрая победа США над Ираном даст ему возможность отказаться от переговоров с Россией, а укрепившаяся Америка сможет надавить на Россию, и Москва пойдет на уступки, выгодные майданному режиму.

Бойтесь своих желаний, они сбываются. Война, которую так жаждал Зеленский, началась, а дальше все пошло не так, как рассчитывали в Белом доме, а заодно и на Банковой. Исламская республика смогла дать достойный ответ, результатом которого стал рост цен на энергоносители по всему миру. А ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывали на Украине, нужны теперь США, Израилю и государствам Персидского залива. Значит, Украину подвинули в очереди.

Что сделал Зеленский в этой ситуации? Когда понял, что война на Ближнем Востоке затягивается, он начал рассказывать западным журналистам, что опасается, как бы об Украине не забыли на фоне текущих событий. При этом Зеленский решил доказать свою полезность Трампу и руководству стран Персидского залива, предложив отправить на Ближний Восток лучших специалистов ВСУ по борьбе с беспилотниками. Правда, при этом потребовал, чтобы ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар добились от России месячного перемирия на Украине.

Конечно, подобное предложение никто не принял.

Затем Зеленский хвастался, что ведутся переговоры о поставке для нужд армии США украинских беспилотников в обмен на американское оружие. Это бахвальство закончилось для него большим унижением. Трамп заявил: «Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся – это Зеленский». И все это время Трамп несколько раз повторял, что у Зеленского нет козырей на руках, и призывал его заключить сделку с Россией.

Трампу не нужны украинские беспилотники. На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения майданным лидером. Не исключено, что скоро это недовольство выразится в новых уголовных делах Национального антикоррупционного бюро Украины, которое связано с ФБР, против людей, близких к Зеленскому. Например, Андрея Ермака, который перестал быть главой офиса президента, но остался серым кардиналом украинской политики.

Что получил Зеленский в результате войны в Иране? Ракеты ПВО для Patriot в обозримом будущем майданный режим не увидит. Украина как страна-импортер нефти страдает от высоких цен на нее. Ситуация усугубляется еще и тем, что Зеленский умудрился испортить отношения с Венгрией и Словакией, перекрыв туда транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В результате они прекратили экспорт на Украину нефтепродуктов, а Словакия еще и остановила поставки электроэнергии.

Трамп не скрывает своего недовольства Зеленским, а его попытки доказать полезность провалились.

В общем, «победы» по всем направлениям.

Как это часто бывает, наблюдатель драки может пострадать куда больше, чем ее зачинщики.