    Что получил Зеленский от войны в Иране

    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    27 марта 2026, 08:50 Мнение

    Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

    Глава майданного режима Владимир Зеленский заявил в интервью британским журналистам, что у него очень недобрые предчувствия относительно будущего Украины из-за войны в Иране. Еще недавно он был одним из самых ярых сторонников начала боевых действий против Ирана и говорил это публично. Когда США нанесли по Ирану первые удары, Зеленский был в восторге, эмоционально комментировал происходящее западным журналистам. Казалось бы, какое дело Зеленскому до Ирана?

    Говорят, что он хотел отомстить Ирану за предоставление России технологий создания ударных беспилотников. Но, думаю, все куда более глобально. Зеленский был уверен в быстрой победе США, считал, как и многие, что иранская власть падет в течение нескольких дней. И в этом видел прямую выгоду для себя. Логика линейная: победа в Иране усиливает позиции «ястребов» в Белом доме – они убеждают Трампа не заключать никаких договоров с Россией, а наоборот – усилить давление. Украине – профит.

    После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и быстрой победы в Иране Трамп мог уверовать в свой политический и военный гений и решить, что должен разговаривать со всеми государствами мира только с позиции силы. Если бы иранская нефть оказалась под контролем США, это стало бы еще одним фактором давления на Россию и нефтяные страны Персидского залива, что в результате могло привести к распаду формата ОПЕК+. Кроме того, Зеленский надеялся, что победа над Ираном усилит позиции США в переговорах с Китаем, и Вашингтон заставит Пекин надавить на Москву.

    Зеленский думал, что быстрая победа США над Ираном даст ему возможность отказаться от переговоров с Россией, а укрепившаяся Америка сможет надавить на Россию, и Москва пойдет на уступки, выгодные майданному режиму.

    Бойтесь своих желаний, они сбываются. Война, которую так жаждал Зеленский, началась, а дальше все пошло не так, как рассчитывали в Белом доме, а заодно и на Банковой. Исламская республика смогла дать достойный ответ, результатом которого стал рост цен на энергоносители по всему миру. А ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывали на Украине, нужны теперь США, Израилю и государствам Персидского залива. Значит, Украину подвинули в очереди.

    Что сделал Зеленский в этой ситуации? Когда понял, что война на Ближнем Востоке затягивается, он начал рассказывать западным журналистам, что опасается, как бы об Украине не забыли на фоне текущих событий. При этом Зеленский решил доказать свою полезность Трампу и руководству стран Персидского залива, предложив отправить на Ближний Восток лучших специалистов ВСУ по борьбе с беспилотниками. Правда, при этом потребовал, чтобы ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар добились от России месячного перемирия на Украине.

    Конечно, подобное предложение никто не принял.

    Затем Зеленский хвастался, что ведутся переговоры о поставке для нужд армии США украинских беспилотников в обмен на американское оружие. Это бахвальство закончилось для него большим унижением. Трамп заявил: «Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся – это Зеленский». И все это время Трамп несколько раз повторял, что у Зеленского нет козырей на руках, и призывал его заключить сделку с Россией.

    Трампу не нужны украинские беспилотники. На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения майданным лидером. Не исключено, что скоро это недовольство выразится в новых уголовных делах Национального антикоррупционного бюро Украины, которое связано с ФБР, против людей, близких к Зеленскому. Например, Андрея Ермака, который перестал быть главой офиса президента, но остался серым кардиналом украинской политики.

    Что получил Зеленский в результате войны в Иране? Ракеты ПВО для Patriot в обозримом будущем майданный режим не увидит. Украина как страна-импортер нефти страдает от высоких цен на нее. Ситуация усугубляется еще и тем, что Зеленский умудрился испортить отношения с Венгрией и Словакией, перекрыв туда транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В результате они прекратили экспорт на Украину нефтепродуктов, а Словакия еще и остановила поставки электроэнергии.

    Трамп не скрывает своего недовольства Зеленским, а его попытки доказать полезность провалились.

    В общем, «победы» по всем направлениям.

    Как это часто бывает, наблюдатель драки может пострадать куда больше, чем ее зачинщики.

    Хуситы предупредили о готовности вмешаться в войну на Ближнем Востоке
    Израиль заявил о нехватке личного состава в армии
    США решили закупить дроны для борьбы с преступностью на Украине
    Названы категории россиян с пенсией больше 100 тыс. рублей
    Российский телеканал оштрафовали за ложь в фильме о Великой Отечественной
    На Украине появились сайты для торговли личными вещами российских военных
    Власти Ирана намерены изъять имущество экс-футболиста «Зенита» Азмуна

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

    Конфликт Венгрии и ЕС выходит на новый уровень: Будапешт после отказа поддержать помощь Украине остался без финансирования по линии военной программы SAFE. Такая практика не нова: ранее Венгрия уже теряла миллиарды из-за отказа принять мигрантов. Теперь же, по мнению экспертов, речь идет об «обратном подкупе» венгерских избирателей Евросоюзом – разблокировании выделенных средств только в случае нужного ЕС исхода выборов. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации