  • Новость часаЗахарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево «охотой на людей»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти заявили о способности выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    Новый премьер Латвии захотел разорвать торговые связи с Россией
    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном из-за Брижит
    Удар украинского БПЛА по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    Украинские дроны атаковали Петербург, есть пострадавшие
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    Министр обороны Литвы подтвердил вывод войск США
    Глава ОАК назвал сроки создания нового дальнемагистрального самолета
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    16 комментариев
    3 июня 2026, 11:04 • Экономика

    Экономика России замедлилась перед новым рывком

    Экономика России замедлилась перед новым рывком
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    На стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме главной темой станет путь к стабильному будущему. Российская экономика после двух лет устойчивого роста, показала замедление темпов. Однако глава ВТБ считает это вполне приличным поведением. Что происходит и как вернуться к прежнему росту?

    В среду, 3 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на пленарном заседании которого выступит Владимир Путин с большой речью. Главная тема форума в этом году: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

    Россию интересует, конечно, наше стабильное будущее. Экономика России ведет себя вполне прилично, с учетом всех факторов, банковский сектор тоже достаточно здоров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в преддверии форума.

    «При этом мы не можем, конечно, абстрагироваться против того колоссального давления, которое на нас оказывается внешнее. Это развязанная против нас война – и экономическая, и политическая, да и военная», – добавил он.

    Два года российская экономика уверенно шла вперед: в 2023 году она выросла на 4,1%, в 2024 году – на 4,3%. Однако в прошлом 2025 году рост ВВП составил около 1%. Причем в 2025-м наблюдается постепенное затухание от первого к последнему кварталу.

    «Экономика подвержена цикличности: после достаточно уверенного роста, который был в 2022 и 2023 годах благодаря предпринятой правительством антикризисной программе, наступает фаза охлаждения для того, чтобы разогнаться перед новым рывком», – говорит Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    «Но главная причина – не циклический спад сам по себе, а сознательная политика охлаждения перегретой экономики», – считает Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт поясняет, что в 2023 и 2024 годах наблюдался положительный разрыв выпуска, когда спрос опережал возможности предложения, что разгоняло цены. Чтобы это остановить, Банк России держал ставку на экстремально высоком уровне – в среднем около 19,2% годовых в 2025 году.

    «Жесткие денежно-кредитные условия закономерно затормозили кредитование и инвестиционную активность. Это замедление является рукотворным и связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Так что быстрее расти сейчас и не ставилось задачей. Сначала нужно было сбить инфляционное давление, а уже потом возвращаться к росту на более здоровой основе», – говорит Капустина.

    Селезнев указывает на то, что в России наблюдается инфляция издержек и победить ее с помощью высокой ключевой ставки нельзя. «Мировые рынки лихорадит и штормит. Особенно это касается импортных товаров или тех, где существенная доля иностранных комплектующих. Производители и поставщики вкладывают в цену товара риски неопределенности, удорожание логистики, страховки и т. д. Все это автоматически перекладывается на плечи конечных потребителей. Цена растет, потому что растут издержки, поэтому это инфляция издержек. Мы никак не можем повлиять на цены, которые закладывают наши зарубежные контрагенты. Мы вынуждены считаться с ростом издержек», – объясняет Селезнев.

    Однако Россия может выйти на темпы роста экономики не только на 7-8%, но и гораздо выше, если будет выбрана правильная экономическая модель и совместная слаженная работа Банка России и правительства, считает экономист.

    «Россия может ориентироваться на собственные источники внутреннего роста и развития, их более чем достаточно. Мы живем в самой богатой стране мира, богатой природными ресурсами, полезными ископаемыми, интеллектуальным потенциалом людей. Благодаря жесткой политике Банка России народ перешел от потребления к сбережению.

    В результате на счетах оказались аккумулированы астрономические 70 триллионов рублей. Эти средства при правильной работе выстроенных механизмом гарантии и защиты могут стать источником инвестиций для развития страны. То есть нам даже не надо ни к кому обращаться, у нас все есть»,

    – рассуждает Павел Селезнев.

    У российской экономики есть запас прочности. «Первое – это низкий государственный долг. По итогам 2025 года госдолг держался на уровне около 16,1% ВВП, что по мировым меркам очень комфортно и оставляет пространство для заимствований. Второе – это суверенные фонды. Объем ФНБ на начало 2026 года составил 13,4 трлн рублей, или 6,2% ВВП, а его ликвидная часть около 4,08 трлн рублей», – говорит Надежда Капустина.

    Но самый важный, на ее взгляд, фактор – это структурная адаптация бюджета, когда происходит уверенный рост несырьевой базы. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году выросли на 12,6% – до 28,8 трлн рублей, тогда как доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета упала до 22,7%, минимального уровня за последние двадцать пять лет. То есть экономика становится менее зависимой от сырьевой конъюнктуры. Плюс на рынке труда напряженность постепенно снижается, а доля предприятий с дефицитом кадров сокращается.

    «Это и есть та подушка, которая позволяет проходить периоды низких цен на нефть без резких потрясений», – считает Капустина.

    Несмотря на ожидаемый Банком России рост ВВП в 2026 году на 0,5-1,5%, существуют и стрессовые сценарии. Правительство анализирует различные сценарии, в том числе стрессовые, чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий.

    «Ключевая уязвимость лежит в сырьевых ценах. В 2025 году нефтегазовые доходы принесли 8,5 трлн рублей вместо запланированных 10,9 трлн, сократившись почти на четверть из-за падения цен на нефть и укрепления рубля.

    Работает бюджетное правило – недополученные нефтегазовые доходы замещаются средствами ФНБ, а дефицит закрывается через размещение ОФЗ. Однако эти механизмы не безграничны. Ликвидная часть фонда расходуется, и к стрессовому сценарию длительно низких цен на нефть нужно подходить с осторожностью, наращивая именно несырьевые источники», – говорит Надежда Капустина.

    Динамика инфляции обнадеживает. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам 2025-го его удалось сократить до 5,6%, что оказалось даже ниже прогноза регулятора. Свежие данные подтверждают тренд: на 20 мая 2026 года годовая инфляция составила около 5,36%.

    «Удержать показатель в районе 5% по итогам года вполне реалистично. Но есть два встречных фактора. С одной стороны, бюджетная консолидация и крепкий рубль работают на замедление инфляции. С другой – есть проинфляционные риски, прежде всего предстоящее повышение тарифов ЖКХ в среднем на 9,8–11,9%, что может добавить к годовой инфляции порядка 0,4–0,6 процентного пункта. Поэтому быстрая победа над инфляцией мне кажется преждевременной формулировкой, но устойчивое движение к цели налицо. Это, в свою очередь, открывает дорогу к смягчению политики», – говорит собеседник. Ключевая ставка уже снижена до 14,5% на апрельском заседании.

    Бюджет 2025 года исполнен в рамках плановых параметров благодаря двум вещам. «Во-первых, диверсификации доходов: рост ненефтегазовых поступлений компенсировал провал сырьевой части. Во-вторых, дисциплинированному применению бюджетного правила и резервов», – говорит экономист.

    На 2026 год задача стоит сложнее. По итогам первого квартала дефицит уже достиг 4,58 трлн рублей, а нефтегазовые доходы упали на 45,4% к прошлому году. Однако поступления от нефти во втором полугодии должны подрасти. «Тем не менее по году вероятно отклонение от текущего плана, и здесь многое будет зависеть от цен на нефть и от обсуждаемой корректировки цены отсечения. Так что исполнимость бюджета 2026 года я бы оценила как достижимую, но требующую более активного маневрирования резервами и заимствованиями, чем в прошлом году», – заключает Надежда Капустина.

    Главное
    Атаковавшие Петербург беспилотники летели со стороны стран Балтии
    Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
    Эстонцев возмутило повышение тарифов на газ
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро по иску российской «дочки»
    Бренд Aurus представил кабриолет и обновленный Senat на ПМЭФ
    Суд отменил аннулирование результатов ЕГЭ из-за шпаргалки

    Экономика России замедлилась перед новым рывком

    На стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме главной темой станет путь к стабильному будущему. Российская экономика после двух лет устойчивого роста, показала замедление темпов. Однако глава ВТБ считает это вполне приличным поведением. Что происходит и как вернуться к прежнему росту? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ощутила новое качество российских ударов

    В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии. В числе пораженных целей – заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ. Какую тактику применила российская армия и насколько серьезными окажутся последствия для противника? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Скорое возобновление войны за Иран выглядит неизбежным

    Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм. Даже если перемирие после такого выживет, «сделкой», на которую президент США Дональд Трамп планировал выйти «за неделю», больше не пахнет. Пахнет только новой большой войной. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Магнитные бури в июне 2026 года: прогноз, опасные дни, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации