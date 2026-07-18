Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!5 комментариев
Роскошный круиз американского посла на суперъяхте вызвал протесты итальянцев
Financial Times сообщила о протестах итальянцев из-за дорогого турне посла США
Дипломатическая поездка американского представителя по средиземноморским городам на собственном судне стоимостью 450 млн долларов обернулась громким скандалом из-за высоких расходов принимающей стороны.
Миллиардер Тилман Фертитта отправился в двухмесячное путешествие по побережью Апеннинского полуострова, сообщает Financial Times.
Вояж приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Посол принимает местных политиков и бизнесменов на борту яхты Boardwalk, длина которой составляет 117 метров.
Сам дипломат, чье состояние Forbes оценивает в 11 млрд долларов, оплачивает плавание из личных средств. Однако обеспечение безопасности, включая вертолеты и катера береговой охраны, ложится на бюджет принимающей страны. Это вызвало резкое недовольство местных властей и общественных активистов.
Депутат Луана Дзанелла во время выступления в парламенте раскритиковала поездку американского представителя. «Такая демонстрация роскоши неуместна», – подчеркнула народная избранница. По мнению активистов, подобные поездки являются весьма странным способом ведения дипломатии.
Заместитель министра по делам предприятий Валентино Валентини объяснил ситуацию требованиями Венской конвенции. Рим обязан гарантировать безопасность иностранных послов, поэтому яхта подлежит защите как временное место жительства и площадка для встреч. Точную стоимость охранной операции итальянские власти не раскрывают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Дональд Трамп выдвинул миллиардера Тильмана Фертитту на должность посла США в Италии.
В прошлом месяце итальянские министры отменили свое участие в торжественном приеме американского посольства.
Вскоре после этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко раскритиковала американского лидера.