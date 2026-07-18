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В Черновцах лестницу отремонтировали мраморными надгробиями
Лестницу филармонии в Черновцах отремонтировали мраморными надгробиями
В центре украинского города Черновцы для реставрации ступеней у местной филармонии строители использовали плиты с сохранившимися портретами покойных.
О необычном подходе к благоустройству городской среды рассказал депутат местного совета Алексей Каспрук, передает РИА «Новости». Он опубликовал фотографии ступеней, отделанных черным мрамором.
«Лестницу площади филармонии отремонтировали надгробиями», – написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). На снимках отчетливо видны лица усопших.
Происхождение специфического строительного материала остается неизвестным. Местные власти пока не уточнили, где именно подрядчики раздобыли ритуальные плиты для проведения ремонтных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники наживаются на родственниках погибших солдат. В прошлом месяце на новом участке кладбища во Львове захоронили десятки неопознанных останков под случайными фамилиями.
Годом ранее в Латвии создали лестницу из снесенных памятников советским воинам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ