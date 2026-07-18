National Interest: Польша получила первый штурмовой мост на базе Abrams

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы европейского государства начали приемку новой инженерной техники, передает РИА «Новости».

Журналисты американского издания National Interest уточнили: «В этом месяце Польша получила первый из запланированных 25 штурмовых мостов (JAB), которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны».

Весной Варшава приобрела 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Общая сумма контракта составила 4,75 млрд долларов. Дополнительно польские военные получили 116 подержанных боевых машин ранней версии M1A1.

Москва неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ. Представители Североатлантического альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания спецоперации. В Кремле подчеркивают, что государство никому не угрожает, однако продолжит реагировать на потенциально опасные для национальных интересов действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Варшава получила партию из 36 новейших американских танков Abrams.

Месяцем ранее премьер-министр Дональд Туск открыл в Демблине сертифицированный сервисный центр для обслуживания этих боевых машин.

В июле руководство НАТО объявило о старте проектов по ремонту ключевых вооружений США на европейской территории.