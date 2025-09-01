Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Минобороны сократило сроки внедрения инновационных вооружений до 2-6 месяцев
Внедрение инновационного вооружения в России ускорят в рамках проекта «Воентех», который позволит применять новые технологии быстрее прежнего.
Срок внедрения инновационного вооружения планируется сократить до двух - шести месяцев к 2030 году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, передает ТАСС. На коллегии оборонного ведомства он отметил, что это станет возможным благодаря поэтапной реализации проекта «Воентех».
«В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ до 2-6 месяцев», – заявил Криворучко.
Он уточнил, что в рамках проекта «Воентех» ведется системная работа по управляемому отбору и трансферу перспективных технологий гражданского и двойного назначения для военных нужд. На сегодняшний день апробированы 649 образцов изделий, из которых успешно прошли испытания 159.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости сделать Вооруженные Силы более восприимчивыми к инновациям. В военном технополисе «ЭРА» обсудили применение инновационных решений в экипировке и вооружении.