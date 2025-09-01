Стало известно о ликвидации наемников из Испании ударами ФАБ-3000

В Днепропетровской области уничтожена часть испанской роты ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Об уничтожении части роты наемников из Испании в составе ВСУ ударами ФАБ-3000 в Днепропетровской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Удары были нанесены по району села Терновое после получения информации о прибытии туда иностранных боевиков.

По словам представителей силовых структур, «по району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты».

Силовики уточнили, что в результате атаки не менее 15 наемников погибли, еще 10 получили тяжелые ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.