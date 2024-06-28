В военном технополисе «ЭРА» обсудили применение инновационных решений в экипировке и вооружении

В ходе стратегической сессии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции. Мантуров отметил важность организованного на площадке ВИТ «ЭРА» формата взаимодействия между всеми участниками, задействованными в производстве продукции ОПК, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники – все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями», – отметил Мантуров.

На площадке ВИТ «ЭРА» была представлена обширная экспозиция роботизированных комплексов, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов средств их обнаружения и противодействия, комплексов ретрансляции связи и автоматизированные системы управления.

Также демонстрировались ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения. Так, в состав ряда образцов такой экипировки включена новая (шестая) система робототехнического обеспечения (беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, экзоскелеты активного и пассивного классов). Она позволяет военнослужащему эффективно интегрироваться в единую цифровую платформу взаимодействия подразделений ВС РФ. Кроме того, новые виды экипировки могут обладать элементами с применением искусственного интеллекта.

«Минобороны России совместно с ВПК, правительством России и «Народным фронтом» продолжает важную на сегодняшний день работу по поиску инновационных решений для обеспечения технологического суверенитета при создании боевой экипировки, вооружения, комплексов беспилотной авиации радиоэлектронной борьбы», – сказал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В рамках экспозиции также были широко представлены различные комплектующие отечественного производства для сборки дронов и готовые БПЛА, обладающие высокими результатами по достигнутым функциональным характеристикам. В одном ряду с зарекомендовавшей себя в ходе проведения СВО линейкой FPV-дронов представлены модернизированные и новые образцы с улучшенными тактико-техническими характеристиками. После практической апробации образцы будут направлены в зону проведения СВО.

Важно, что вместе с продукцией крупных промышленных предприятий в технополисе представили изделия, созданные представителями «народного ВПК». Перспективные образцы были доработаны специалистами технополиса, что позволило улучшить заявленные характеристики и повысить эффективность их применения в зоне проведения СВО. Отметим, что военный инновационный технополис «ЭРА» является «единым окном» передовых идей и прорывных технологий, в том числе для «народного ВПК».

«В целом у предприятий, в том числе у малых и средних компаний, есть и заделы, и компетенции, и настрой решать решать непростые технологические задачи. Обязательно нужно продолжать оказывать им в этом максимальное содействие. Отдельно хотел бы сказать, что в текущем месяце Указом президента утверждены приоритетные направления научно-технологического развития. А также перечень важнейших наукоемких технологий. Это должно быть ориентиром нашей работы. Особенно в части развития и использования для решения боевых задач технологий робототехники, искусственного интеллекта, технического зрения, микроэлектроники и фотоники. Здесь важно правильно выстроить канал доведения результатов фундаментальной науки до их прикладного внедрения», – подчеркнул Мантуров.