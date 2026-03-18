В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Больница Сеула потребовала с перенесшей инсульт россиянки 50 тыс. долларов
Пожилая российская туристка Татьяна Коновалова застряла в зарубежной клинике из-за отмены рейса, ее сумма задолженности за лечение продолжает стремительно расти, сообщила ее дочь.
Из-за промедления с организацией вылета медицинское учреждение выставило пациентке новый счет, а срок действия визы подходит к концу, пояснила собеседница ТАСС.
Сейчас долг составляет 72 млн вон (48,5 тыс. долларов), пояснила она.
Больница требует внести промежуточный платеж в 5-10 млн вон. Предыдущий долг в размере 90 млн вон был погашен 13 февраля.
В январе 77-летняя женщина попала в реанимацию во время семейной поездки из-за инсульта. Пенсионерку ввели в искусственную кому и прооперировали, но страховка на нее не была оформлена. Высокая стоимость услуг врачей вызвала у родственников серьезные финансовые трудности.
Ранее дочь пострадавшей пенсионерки сообщала о невозможности вывезти мать домой из-за огромных счетов за лечение.