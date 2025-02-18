Минобороны создало систему ускоренного внедрения инноваций

Минобороны России внедрило систему «Воентех» для ускоренного внедрения инноваций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая система «Воентех», созданная в Министерстве обороны, представляет собой трансформацию существующего технического совета Минобороны и «Народного фронта», сообщает ТАСС. Этот проект призван ускорить внедрение инноваций в интересах специальной военной операции. Основной задачей системы является обучение специалистов и интеграция новых изделий в войска.

Для расширения возможностей «Воентеха» формируются группы боевой апробации, которые будут проводить испытания инновационных образцов в реальных боевых условиях. Эти группы совместно с подразделениями Вооруженных сил и представителями промышленности займутся внедрением технических наработок, созданных на местах.

В Министерстве подчеркнули, что новая структура обеспечивает качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом и производственными лабораториями. Она охватывает все инновационно развитые регионы России, что позволит эффективно использовать практики и инструменты Технического совета, а также опыт военного технополиса «Эра» и комиссии по инновационным проектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости сделать Вооруженные Силы более гибкими и восприимчивыми к инновациям. В военном технополисе «ЭРА» обсудили применение инновационных решений в экипировке и вооружении.