TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов

TWZ: Украина планирует произвести десятки тысяч наземных беспилотников за год
Стремясь минимизировать потери личного состава, украинские войска массово внедряют многоцелевые наземные дроны, оснащая новые боевые платформы системами искусственного интеллекта, пишет TWZ.
Украина стремится произвести десятки тысяч наземных беспилотников в 2026 году, чтобы удовлетворить растущие потребности армии, сообщил глава украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк изданию TWZ.
По его словам, около 99% используемых на передовой дронов произведены внутри страны.
«Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен президентом Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооруженные силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы», – заявил Гриценюк.
Наземные дроны делятся на три основные категории: логистические, эвакуационные и боевые. Последние оснащаются пулеметами различных калибров и гранатометами. Они применяются для атак на живую силу и бронетехнику, а также в качестве средств ПВО для уничтожения воздушных дронов. Важную роль в эффективности боевых систем играет машинное зрение и элементы искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина запланировала закупку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов в первой половине 2026 года. Сообщалос, что украинские подразделения усилили использование подобных аппаратов для перевозки грузов и эвакуации раненых.