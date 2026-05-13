    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    25 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    3 комментария
    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня

    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    Военный эксперт Джерелиевский: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех

    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского государства Владимир Зеленский настаивал на привлечении тысяч спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей ради спасения стремительно падающих политических рейтингов, сообщила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

    Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыла детали работы команды президента в 2019 и 2020 годах, передает издание «Политика страны».

    По ее словам, политик был крайне недоволен падением рейтингов и требовал активнее продвигать позитивные инфоповоды.

    «Самое главное – нам нужно 1000 говорящих голов. И если 1000 говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят, и люди верят, что есть позитивные вещи», – привела Мендель слова бывшего начальника.

    Сотрудники офиса пытались возражать руководителю, напоминая о невыполненных обещаниях, включая нерешенный вопрос с квартирами для переселенцев из Донбасса. Однако президент отверг критику, подчеркнув, что реальность формируется массовыми заявлениями лояльных спикеров.

    В завершение спора он прямо потребовал организовать работу по лекалам пропаганды Йозефа Геббельса с привлечением тысяч выступающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила об открытом обсуждении местными политиками импичмента Владимиру Зеленскому.

    Экс-чиновница назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.

    Ранее она расценила слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках как жесткий ультиматум Киеву.

    Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из украинского плена возвращены на родину более 3,7 тыс. российских военнослужащих, говорится в документах, подготовленных ко встрече уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с президентом России Владимиром Путиным.

    Кроме того, установлена судьба 9 083 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена.

    В ходе встречи Москалькова сообщила о передаче Украиной семи детей в Россию, а также рассказала о пребывании 22 тыс. человек в ПВР в России. Кроме того, омбудсмен сообщила о сохранении жилья 20 тыс. семей валютных ипотечников.

    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Сумма возможного залога бывшему главе офисе президента Украины Андрею Ермаку, которую собирается потребовать у суда украинская прокуратура, равна его зарплате за 220 лет.

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского может оказаться под стражей с правом внесения 180 млн гривен, передает ТАСС, ссылаясь на данные из декларации Ермака.

    Сумма составляет около 4,1 млн долларов, что эквивалентно заработку политика на посту за 220 лет. За 11 месяцев работы Андрей Ермак официально получил 747 тыс. гривен.

    При этом чиновник задекларировал доход в виде банковских процентов на сумму почти 500 тыс. гривен. Если бы обвиняемый откладывал и эти средства, сбор необходимой для освобождения суммы занял бы 132 года.

    Обвинение в отмывании средств было предъявлено Ермаку 11 мая. Следователи раскрыли преступную группу, легализовавшую 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По местным законам фигурантам грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

    Ермак в Telegram-канале все происходящее называет необоснованным и обещает защищать свои права, имя и репутацию в рамках законов Украины.

    «Я открыт ко всем процессуальным действиям» – добавил он, уточнив, что вместе с адвокатами изучает материалы дела.

    Напомним, вечером понедельника, 11 мая, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал. Во вторник Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака, также суд Суд арестовал недвижимость в городе Козин, которая проходит по делу с участием Ермака.

    «Страна.ua»: Зеленскому после отставки грозит уголовное дело о коррупции
    Tекст: Ольга Иванова

    После завершения полномочий глава Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в центре крупного коррупционного расследования, что ставит под угрозу его политическое будущее, пишут украинские СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский может быть привлечен к уголовной ответственности по делу о коррупции после ухода со своего поста, передает издание «Страна.ua».

    «Возможное участие Зеленского косвенно подтверждается на опубликованных НАБУ пленках», – говорится в публикации.

    Журналисты отмечают, что в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины глава государства может проходить под кодовым обозначением R1. Другие фигуранты расследования также скрыты за шифрами: R2 означает бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака, R3 – бизнесмена Тимура Миндича, а R4 – экс-министра Алексея Чернышова.

    Пока политик находится в должности, он защищен президентским иммунитетом от уголовного преследования. Однако после потери полномочий расследование может быть возобновлено, что существенно снижает шансы действующего лидера на переизбрание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски в доме экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

    Обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников продемонстрировали прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах.

    Фигурирующий в скандальном деле бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым проблемы с поставкой бронежилетов для ВСУ.

    На Украине предъявили новые обвинения по делу Ермака

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские правоохранители привлекли к ответственности новых подозреваемых за легализацию 10,4 млн долларов через строительство элитного жилья в Киевской области.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения новым фигурантам громкого расследования, передает РИА «Новости».

    Ранее в легализации средств при возведении недвижимости обвинили бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.

    «НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы, уличенной вчера на легализации добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах», – говорится в заявлении ведомства. По данным местных изданий, среди обвиняемых числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также бизнесмен Тимур Миндич.

    Следствие утверждает, что с 2021 по 2025 год злоумышленники отмыли свыше 460 млн гривен  (10,4 млнадолларов). Деньги направлялись на строительство четырех частных резиденций и спа-зоны на площади около 8 гf в селе Козин.

    Значительную часть средств, почти 9 млн долларов, провели через подконтрольную одному из коммерсантов финансовую структуру. Изначально эти финансы были получены благодаря коррупционным схемам в компании «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен.

    Следователи Национального антикоррупционного бюро завершили обыски по месту жительства бывшего главы президентского офиса.

    Высший антикоррупционный суд арестовал фигурирующую в материалах расследования элитную недвижимость в поселке Козин.

    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины добивается заключения под стражу бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Глава ведомства Александр Якименко заявил, что САП ходатайствует об аресте Ермака, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 млн гривен (4,05 млн долларов США).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские антикоррупционные органы предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании 460 млн гривен (10,4 млн долларов)

    Следователи Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту жительства Ермака. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал фигурирующую в этом деле элитную недвижимость в поселке Козин.

    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    За ночь над Россией уничтожили 286 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь со вторника на среду 286 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    БПЛА перехватывали с 20.00 мск 12 мая до 7.00 мск 13 мая, указало ведомство в Max.

    Их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской областями.

    Также их поразили над Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что фрагмент беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

    До этого при атаке БПЛА в Брянской области ранения получили двое мужчин.

    Опубликовано видео уничтожения дрона-«ждуна» ВСУ оператором «Рубикона»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский оператор беспилотника отследил и поразил находящийся на земле украинский аппарат, ожидавший команды для атаки, видео уничтожения украинского БПЛА перехватили российские военные, его обнародовало Минобороны.

    Операция была проведена расчетом российского подразделения «Рубикон», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    На представленных кадрах зафиксировано, как российский беспилотник обнаружил вражеский аппарат, пребывавший на земле в так называемом «режиме ждуна». После успешного видеоперехвата и точного определения координат цели оператор нанес прицельный удар по позиции противника.

    Момент прямого попадания был заснят камерой самого уничтоженного украинского дрона. Эти кадры удалось получить благодаря осуществленному российскими военными перехвату видеосигнала.

    Летом прошлого года операторы центра «Рубикон» поразили семь украинских гексакоптеров «Баба яга» воздушными таранами.

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал о сбитом на подлете к Москве БПЛА.

    МИД обвинил ЕС в затягивании урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не способен конструктивно участвовать в урегулировании ситуации на Украине, так как делает все для затягивания конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, чем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что такая логика определяет действия участников Евросоюза и полностью исключает на текущий момент возможность конструктивного вовлечения ЕС в перевод конфликта в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, представители ряда враждебных государств, входящие в руководство ЕС, осложняют поиск решений по урегулированию ситуации.

    Грушко уточнил, что все рычаги управления российским вектором политики Евросоюза оказались у Литвы, Латвии и Эстонии, а также заметную роль играют Польша и Швеция. Он добавил, что Британия, по его оценке, координирует действия этих стран из-за кулис и подталкивает их к проведению антироссийской политики. Именно такая позиция, по мнению Грушко, существенно затрудняет восстановление диалога и поиск мирных формул по Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16

    Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Европе роль посредника в переговорах с Россией – а именно: добиться соглашения о взаимном отказе от ударов по аэропортам. В чем суть этой инициативы: реальный шаг к деэскалации, попытка выиграть время и ресурсы для ВСУ или неравноценный торг, где России предлагают заведомо проигрышные условия? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

