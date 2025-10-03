«Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу в Чехии начались парламентские выборы, которые продлятся два дня и завершатся в субботу днем. В Брюсселе с большой тревогой ждут результатов голосования, потому что западные аналитики говорят о возможном появлении третьего «антиевропейского агитатора» в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может повлиять на поддержку Украины со стороны Евросоюза.

Эти выборы проходят на фоне сильного недовольства населения действиями правительства. Высокая инфляция и низкий экономический рост способствовали глубокому разочарованию в премьер-министре Петре Фиале. Согласно социологии, только 15% чехов заявили, что довольны политической ситуацией в стране.

Еще в прошлом году опросы показывали, что менее половины населения чувствует себя лучше, чем до Бархатной революции 1989 года, когда антиправительственные выступления привели к свержению коммунистического режима в тогдашней Чехословакии.

В ходе избирательной кампании основное внимание было приковано к миллиардеру Андрею Бабишу, который был премьером в 2017-2021 годах и намерен вернуться в правительство. Сегодня 71-летнего политика называют «чешским Трампом», а его партия «Акция недовольных граждан» (ANO) считается фаворитом предвыборной гонки.

Образованная в 2011 году партия обещает в первую очередь модернизировать вооруженные силы, ограничить цены на энергоносители, снизить налоги и пенсионный возраст с 67 до 65 лет. Бабиш также намерен бороться с «зеленой повесткой» Евросоюза и миграционным пактом.

Политик говорит, что открыт для альянсов с партиями, выступающими против дальнейшей помощи Украине. Миллиардер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов ВСУ, финансируемых Западом. Только в прошлом году Украина получила от чехов 1,5 млн снарядов и различное оружие, которое поставляется с 2022 года.

Именно Чехия была инициатором программы закупки боеприпасов для Украины. К ней присоединились около 20 стран. В ходе избирательной кампании Бабиш активно призывал «не верить в иллюзии о поражении России и сделать ставку на договоренности с ней».

Согласно прогнозам социологов, ANO (победила на европейских и региональных выборах 2024 года) набирает около 30%, что на десять процентных пунктов больше, чем вероятный результат правоцентристского альянса SPOLU («Вместе») во главе с премьер-министром Фиалой. В этот альянс входят Гражданская демократическая партия (ODS), Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия (KDU-CSL) и партия TOP09.

Опросы показывают, что ни одна партия не получит большинства в нижней палате парламента, состоящей из 200 мест. Мандаты распределяются в каждом избирательном округе на пропорциональной основе: партиям необходимо преодолеть электоральный барьер в 5%, двухпартийным блокам – 8%, а группам из трех и более партий – 11%. Всего в выборах участвуют 28 партий.

В парламент также проходит либеральная центристская партия «Старосты и независимые» (STAN), которая может рассчитывать примерно на 10% голосов. Остальные силы набирают менее чем по 6%. В случае победы ANO, которая может получить 68 мандатов, обещала начать коалиционные переговоры с более мелкими партиями, чтобы заручиться парламентской поддержкой, необходимой для формирования кабинета министров.

В экспертной среде отмечают, что по итогам выборов чешское правительство наверняка возглавит Бабиш или его соратник. Это будет означать, что поставки вооружений Украине в прежних объемах прекратятся, а между Прагой и Москвой может начаться процесс восстановления отношений.

«Бабиш или его заместитель по партии Карел Гавличек в должности премьер-министра, конечно, лучше для России, чем Фиала. Ни Бабиш, ни Гавличек, в отличие от Фиалы, не являются убежденными русофобами. В друзья России никто из них записываться не станет, но они будут уделять больше внимания внутренним делам и меньше – России и Украине», – считает политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

По его словам, в случае победы Бабиша поставки оружия Украине сократятся, но не прекратятся полностью. «Ни Бабиш, ни Гавличек, в отличие от президента Чехии Петра Павла, не хотят вооружать Украину. Но компромисс будет заключаться в том, что поставки оружия уменьшатся и снарядная инициатива, которую Чехия реализует от лица ЕС и НАТО, прекратится или существенно сократится в объемах. Также возможно, что при новом правительстве Чехия пересмотрит свою позицию по невыдаче виз россиянам и откажется от столь экстремального шага вслед за Словакией», – прогнозирует эксперт.

Премьер-министра в Чехии назначает президент, поэтому между Павлом и Бабишем возможен торг по вопросу сохранения поставок вооружений для ВСУ. «Они будут торговаться. Наверняка Павел выдвинет для назначения Бабиша или Гавличека определенные условия. Естественно, партия ANO не сможет самостоятельно сформировать правительство. В качестве партнеров по коалиции ей могут навязать евроатлантическую партию «Старосты и независимые» или «Чешскую пиратскую партию». Но они не столь упертые, как коалиция SPOLU во главе с Фиалой. Одна из этих партий может получить пост министра иностранных дел и будет контролировать внешнеполитические поползновения правительства Бабиша», – рассуждает Трухачев.

Кроме того, не исключено, что по итогам выборов партия Бабиша пригласит в коалицию популистское политическое движение «Хватит!», возглавляемое Коммунистической партией Чехии и Моравии. «Но это не очень желательно, потому что в основе этого альянса находятся коммунисты, а к ним существует определенное недоверие. Они хоть и ругают Россию, но Украину куда больше. Возможно, что «Хватит!» будет поддерживать правительство, не входя в него», – предположил эксперт.

Собеседник полагает, что в случае возвращения Бабиша к власти отношения Москвы и Праги «вернутся к среднестатистическим по Европе, какими они были большую часть времени после вступления Чехии в Евросоюз». «Когда Бабиш был премьер-министром в 2017-2021 годах, то экономика страны чувствовала себя намного лучше. Ему уже доводилось выводить страну из непростого положения. Поэтому я не могу назвать популизмом его предвыборные обещания», – добавил Трухачев.

С тем, что при новом правительстве не произойдет разворота Праги на восток, согласен политолог Владимир Корнилов. «Тут не может быть неожиданностей. Бабиш уже был премьером и не станет в значительной степени менять ту политику, которую он проводил. Но он вполне предсказуемый и хорошо известен России. Его умеренную политику на Западе некоторые называли пророссийской. Но они так называют любого национально ориентированного лидера, включая Виктора Орбана и Роберта Фицо. На самом деле это была прагматичная и прочешская позиция, в отличие от той, которую вели либералы в последние годы», – отметил Корнилов.

Политолог подчеркивает, что Бабиш, судя по самым свежим опросам, уверенно лидирует, «даже несмотря на то, что наверняка будут нарушения в стиле молдавских и румынских выборов».

«Но Чехия все-таки не та страна, которую можно просто так нагнуть. Вполне вероятно, что к власти придет более трезво мыслящий политик. Я надеюсь, что он остановит военную помощь Украине. Но при этом надо понимать, что вслед за этим будут выборы в Венгрии, где правящие силы могут потерять власть. То есть где-то прибудет и где-то убудет. Это не будет разворотом на восток, нельзя подыгрывать западным СМИ и называть партию Бабиша пророссийской. Но то, что она не русофобская – уже хорошо в нынешней ситуации», – считает эксперт.

По мнению политолога, Павел не в состоянии навязать будущему премьеру сохранение поставок вооружений Украине в прежних объемах.

«Президент назначает премьер-министра. Но если Бабиш будет иметь значительную долю голосов в парламенте, то президент не сможет диктовать премьер-министру подобные условия. А вот то, что между президентом и будущими ветвями власти будут скандалы и трения – это факт. В Европе есть такие примеры. Посмотрите на отношение президента Польши Кароля Навроцкого к правительству. Но в Чехии правительство имеет право проводить свою политику, формировать бюджет на оборону без оглядки на президента», – подчеркнул Корнилов.