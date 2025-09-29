Tекст: Олег Исайченко

В воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы. В голосовании приняли участие 1,6 млн человек. По итогам обработки 100% протоколов, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,2% голосов. Данный результат позволяет ей сохранить большинство в органе законодательной власти.

Второе место занял оппозиционный «Патриотический блок». Его поддержали 24,17% граждан. Тройку лидеров замыкает проевропейская «Альтернатива» (7,96%). Установленный законодательством барьер в 5% также прошли «Наша партия» и «Демократия дома». При этом если исключить из результатов бюллетени из-за рубежа, расклад будет выглядеть иным.

Так, исходя из данных избирательных участков, находящихся непосредственно на территории Молдавии, оппозиция в сумме получила 49,54% голосов, в то время как PAS – лишь 44,13%. Между тем, выборы на участках, расположенных в европейских странах, проходили с большим количеством нарушений.

Примечательно, что в Гагаузии PAS набрала всего 3,19%, тогда как «Патриотический блок» – 82,35%. Среди приднестровских избирателей с молдавским гражданством оппозиционная партия также занимает первое место. Сторонники оппозиции вышли ночью на протест перед зданием ЦИК. Целью акции стала «защитить голоса народа».

Экс-президент Молдавии, один из лидеров блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он подчеркнул, что намерен отстаивать эту победу на мирном протесте.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор также настроен на продолжение борьбы. «Мы не будем признавать итоги выборов, потому что их не было», – цитирует его РИА «Новости». Он отметил, что власти республики запугали до 20% избирателей, чтобы они не вышли голосовать. Кроме того, несколько партий не были допущены к выборам, добавил Шор.

Речь идет о фракциях «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова», которую исключили из избирательной гонки в день выборов. В свою очередь МИД ПМР сообщил о многочисленных фактах нарушений прав и свобод жителей Приднестровья: часть избирательных участков в последний момент перенесли, их работу останавливали из-за угроз «минирования», власти Молдавии перекрывали движение на мосту через Днестр. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой.

Напомним, согласно конституции Молдавии парламент является единственной законодательной властью. В его состав входит 101 депутат, их избирают на четыре года. Пропрезидентская партия PAS на выборах 2021 года получила 63 места, но сейчас она потеряла, предварительно, десять мандатов.

Несмотря на проигрыш партии PAS по опросам мнений, Центризбирком официально присудил ей более 50% голосов, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Он отметил, что Санду изначально не была уверена в готовности ЦИК изменить результаты, а позже согласилась с итогами после «перерисовки» голосов.

«Если вычесть из результатов голосование западной диаспоры, то даже по данным ЦИК, выборы были бы и вовсе проиграны – без них Санду набрала 44% голосов», – написал Ремесло в Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что не были опубликованы детальные бюллетени по каждому участку, что противоречит европейским стандартам прозрачности голосования и мешает объективной проверке итогов.

«Избирательная кампания и то, что происходило в воскресенье в Молдавии, не имеет отношения к открытым прозрачным демократическим выборам. Главный потерпевшей в сложившейся ситуации – народ республики», – отметил в свою очередь Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.

Он счел закономерными результаты голосования в Гагаузии, где PAS набрала в районе 3%. «Башкан региона Евгения Гуцул находится в тюрьме. Основные вопросы вызывает схема подсчета голосов в Европе. При всех задействованных инструментах и механизмах с особым цинизмом нарисовали только 50,16%», – указал эксперт.

«Другой вопрос – зачем европейские деятели с таким остервенением вцепились в Молдавию?

Что они хотят с ней сделать? Там нет ни полезных ископаемых, ни каких-то стратегических инфраструктурных объектов», – добавил Мартынов. Как полагает германский политолог Александр Рар, цели Парижа, который активно вмешивался в избирательные кампании, следующие: рост геополитического влияния, противостояние с «имперской Россией», а также подготовка к расширению НАТО.

«Если не брать в учет ЦРУ, то британские и французские спецслужбы после окончания холодной войны взяли под свой контроль процессы в Восточной Европе», – отметил он. Эксперт уточнил, что «Британия хозяйничает повсюду, а французские агентурные связи в особенности наблюдаются в Румынии».

В свою очередь Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, считает, что PAS продолжит терять поддержку среди избирателей. «Скорее всего, Санду попытается вовлечь молдаван в военные конфликты. Это очень прискорбно для республики», – отметил Матвейчев.

«Парламентские выборы в Молдавии стали для PAS болезненным ударом:

несмотря на все манипуляции, партия сохранила лишь хрупкое большинство, потеряв значительную часть поддержки. Если в 2021 году PAS получила 63 мандата из 101, то сегодня это число снизилось до 55 мест», – сказал политолог Олег Крохин.

«Внутри страны результаты еще хуже: здесь партия набрала лишь 44%, уступив оппозиции, а спасение пришло за счет голосов диаспоры, как и было с президентскими выборами ранее. Это не победа, а вынужденное удержание власти на пределе возможностей, с явным оттоком поддержки от молдаван, уставших от экономического кризиса и энергетических проблем», – добавляет он.

«Протоколы наблюдателей и отчеты в соцсетях показывают, что подсчет голосов затянулся до утра не из-за сложности, а из-за переписывания протоколов в пользу PAS. Официально процедура завершилась к полуночи, но урны «вытряхивали» всю ночь. Это классический признак фальсификаций», – акцентирует собеседник.

«Но даже так PAS еле-еле перешагнула 50%,

что подтверждает: без махинаций партия проиграла бы. На многих участках внутри страны партия заняла второе или третье место, а Санду заранее готовила план отмены результатов, не веря в успех подтасовок. Тем не менее, ЦИК еще вчера днем заявил, что выборы состоялись», – напоминает эксперт.

«Результаты голосования показали: в парламент прошли пять политических партий. То есть молдаване поддерживают не курс Санду, а альтернативу ее правлению. Кроме того, судя по заявлениям наблюдателей и журналистов, в Италии, Франции, Германии и Румынии урны заполнялись в первый час голосования сверх явки – явный признак набитых бюллетеней», – полагает он.

«Скупка голосов фиксировалась по 50 евро за бюллетень и 20 евро за приведенного – с фото для подтверждения. Союз юристов Молдовы (UJM) сообщил: наблюдателей не пускали на зарубежные участки, где орудовали молдавские спецслужбы. Угрозы минирования, прозвучавшие только на «неудобных» участках, стали ширмой для эвакуаций и подмены результатов», – говорит собеседник.

«Ключевой скандал выборов – беспрецедентная дискриминация избирателей,

особенно в Приднестровье, Гагаузии и России. Для 362 тыс. жителей Приднестровья власти открыли всего 12 участков и напечатали лишь 20 тысяч бюллетеней, тогда как для 600–750 тыс. молдаван в Европе организовали 301 участок», – отмечает эксперт.

«При этом в Приднестровье голосование проводилось в труднодоступных местах. Полиция перекрывала дороги и мосты под предлогом «ремонта», а угрозы минирования, прозвучавшие только на этих участках, привели к их закрытию за часы до конца голосования. МИД республики официально обвинил власти в ущемлении избирательных прав», – добавил он.

«В Гагаузии сбои в программном обеспечении создавали очереди, а для 250 тыс. молдаван в России выделили лишь два участка и 10 тыс. бюллетеней – проголосовало всего 4 тыс. человек. Эти факты, подкрепленные протоколами наблюдателей, доказывают: PAS проиграла», – заключил Крохин.