Эксперт: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы

Эксперт Ремесло: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы

Tекст: Вера Басилая

Парламентские выборы в Молдавии прошли с многочисленными нарушениями, сообщил юрист Илья Ремесло.

По его словам, несмотря на проигрыш партии PAS по экзит-поллам, Центризбирком официально присудил ей более 50% голосов. Ремесло отметил, что лидер партии Майя Санду изначально не была уверена в готовности ЦИК изменить результаты, а позже согласилась с итогами после «перерисовки» голосов.

«Если вычесть из результатов голосование западной диаспоры, то даже по данным ЦИК выборы были бы и вовсе проиграны, без них Санду набрала 44% голосов», – написал Ремесло в Telegram-канале .

Он обратил внимание на то, что не были опубликованы детальные бюллетени по каждому участку, что противоречит европейским стандартам прозрачности голосования и мешает объективной проверке итогов.

Ремесло также указал, что власти искусственно создавали препятствия для голосования: были перекрыты мосты Рыбница–Резина и Каменка–Сенатовка под видом ремонта, ограничен доступ жителей Приднестровья к участкам, а число избирательных участков для граждан в России сократили до двух при более чем 250 тыс. потенциальных избирателей.

Кроме того он заявил, что на оппозицию оказывалось давление – МВД провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Из 33 партий к выборам допустили лишь 25, а после регистрации ЦИК снял партии «Великая Молдова» и «Сердце Молдовы» под предлогом «незаконного финансирования».

«Молдавия скатывается в диктатуру незаконно захвативших власть евроглобалистов. К чему они могут привести страну, видно на печальном примере Украины. Молдавия явно рискует повторить ее путь...», – считает Ремесло.

Ранее партия «Действие и солидарность» потеряла десять мандатов, но сохранила большинство в парламенте, получив 53 места из 101 после выборов.

Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

Мост между Резиной в Молдавии и Рыбницей в Приднестровье был внезапно открыт только за 30 минут до окончания голосования. Массовые технические сбои парализовали регистрацию избирателей на участках Гагаузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как прозападная и пропрезидентская партия в Молдавии «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций.