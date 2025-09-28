Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Массовые технические сбои парализовали регистрацию избирателей на участках Гагаузии
В день парламентских выборов в Молдавии избиратели Гагаузии столкнулись с задержками из-за зависания программного обеспечения на ряде участков.
Экстренные сообщения о массовых технических проблемах на избирательных участках Гагаузии поступили в день парламентских выборов, сообщает издание Gagauznews, на которое ссылается РИА «Новости». Технические сбои выразились в зависании программного обеспечения, что привело к параличу процесса регистрации и выдачи бюллетеней.
В Telegram-канале издания отмечается, что из-за проблем с техникой на участках возникли значительные очереди. «Поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Отмечается зависание программного обеспечения, что парализует процесс регистрации и выдачи бюллетеней», – сообщается в публикации.
В результате сложившейся ситуации процесс голосования оказался серьезно затянутым, многие избиратели вынуждены долго ждать возможности отдать свой голос. По состоянию на 14.33 по местному времени явка в стране уже превысила необходимый порог для признания выборов состоявшимися.
Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.