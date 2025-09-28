Массовые технические сбои парализовали регистрацию избирателей на участках Гагаузии

Tекст: Ольга Иванова

Экстренные сообщения о массовых технических проблемах на избирательных участках Гагаузии поступили в день парламентских выборов, сообщает издание Gagauznews, на которое ссылается РИА «Новости». Технические сбои выразились в зависании программного обеспечения, что привело к параличу процесса регистрации и выдачи бюллетеней.

В Telegram-канале издания отмечается, что из-за проблем с техникой на участках возникли значительные очереди. «Поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Отмечается зависание программного обеспечения, что парализует процесс регистрации и выдачи бюллетеней», – сообщается в публикации.

В результате сложившейся ситуации процесс голосования оказался серьезно затянутым, многие избиратели вынуждены долго ждать возможности отдать свой голос. По состоянию на 14.33 по местному времени явка в стране уже превысила необходимый порог для признания выборов состоявшимися.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.