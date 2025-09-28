Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве
В Москве открылись два избирательных участка, где проживающие в России граждане Молдавии с утра голосуют за 101 депутата нового парламента.
Голосование на выборах в парламент Молдавии стартовало на двух избирательных участках в Москве, оба они расположены в одном здании, передает РИА «Новости». Один участок организован непосредственно в посольстве Молдавии, а второй – в консульском отделе посольства, находящемся за углом в том же здании.
Оба избирательных участка открылись в семь часов утра по московскому времени. Всех пришедших встречают горячим чаем, а некоторые избиратели приносят с собой молдавские и российские флаги.
В Молдавии в этот день проходят парламентские выборы, по итогам которых по партийным спискам должны выбрать 101 депутата. Правящая партия «Действие и солидарность» и оппозиция особо подчеркивают важность этих выборов, так как парламент страны оказывает влияние на формирование кабинета министров и судебную власть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила о планах стран Европы оккупировать Молдавию. Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО. Президент Майя Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.