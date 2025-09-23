Эксперт Анпилогов: ЕС намерен ликвидировать Приднестровье в интересах НАТО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, Брюссель и Кишинев готовятся к тому, что весомая часть молдаван выйдет на улицы для протеста в отношении результатов парламентских выборов, назначенных на ближайшее воскресенье. Думаю, «грязную» работу по разгону протестующих и якобы восстановлению конституционного порядка НАТО делегирует ВСУ, чтобы не задействовать свои силы в преступлениях против мирного населения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

«К тому же Украина не упустит шанс пополнить свой обменный фонд – у весомого количества жителей Приднестровья есть российские паспорта. Но параллельно с этим в Молдавию действительно могут ввести войска НАТО. Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. К тому же, при оккупации Североатлантический альянс будет делать ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание», – считает спикер.

«После усмирения всех протестующих Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого власти упразднят Приднестровье как отдельное административное образование, чтобы через эту территорию беспрепятственно поставлять вооружение и военную технику из Румынии на Украину», – спрогнозировал аналитик.

«В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной – на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом, в Румынии расширяется авиабаза «Михай Когэлничану» – по планам она будет даже больше, чем «Рамштайн» в Германии. Поэтому, Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», – указал он.

«Кроме того, в Приднестровье есть ценные энергетические активы – это Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые Кишинев и его европейские кураторы планируют использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность реализации данного сценария альянсом очень и очень высока», – признался собеседник.

«В этом свете совершенно неслучайным становится прибытие в Одессу военных из Франции и Британии – для НАТО было бы крайне удобно использовать Одессу как логистический узел», – допускает эксперт, напоминая, что Конвенция Монтре запрещает проход военно-морского флота, но доставка военных грузов гражданскими грузовыми судами вполне возможна.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии для того, чтобы удержать страну в русле своей русофобской политики. «На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья», – говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.

«Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в ведомстве.

По данным разведки, даже если вмешательство после выборов не потребуется, введение войск планируется позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья. СВР охарактеризовала действия европейских стран как стремление продемонстрировать «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов «коалиции желающих» по Украине.

«Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», – говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля СВР заявила, что Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой. «В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине», – отмечало тогда ведомство.

Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала политику правящей партии угрозой независимости Молдавии. Она подчеркнула, что молдаване готовы бороться за возвращение независимости, суверенитета и силы своей родине.