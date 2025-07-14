Tекст: Ольга Иванова

Североатлантический альянс активно готовит Молдавию к роли военного тарана в потенциальном конфликте с Россией, передает ТАСС.

В заявлении Службы внешней разведки России говорится: «НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России». По поступающей в СВР информации, альянс ускоряет трансформацию Молдавии в передовой плацдарм с учетом продвижения российских войск на Украине.

Представители СВР утверждают, что по планам блока «главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией примут на себя сами молдаване». НАТО якобы заставляет Кишинев переходить на стандарты альянса, а молдавскую армию насыщают иностранными инструкторами и создают учебные центры.

В ведомстве считают, что выполнение натовского сценария для Молдавии будет означать «начало конца». В СВР подчеркнули, что президента Майю Санду обвиняют в намерении «скормить» страну Румынии, однако теперь, по мнению разведки, цель состоит в передаче Молдавии под контроль НАТО, чтобы использовать ее против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Молдавии Владимир Филат осудил заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о якобы «военной угрозе» со стороны России.