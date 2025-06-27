Экс-премьер Молдавии Филат осудил заявления Санду о «военной угрозе» России

Tекст: Валерия Городецкая

Филат обратил внимание на интервью Речана Financial Times, где премьер говорил о «российской агрессии» и просил помощи у Евросоюза, передает ТАСС.

В ответ Филат процитировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который на последнем саммите заявил, что не видит военной угрозы для Молдавии со стороны России. «Россия намерена разместить 10 тыс. военных в Приднестровье? Мне не интересно «о чем», мне интересно «как» думал харчевник из правительства, когда, подобно вулкану, извергающему вату, нес ахинею для Financial Times», – написал Филат в своем Telegram-канале.

Ранее Речан заявил, что Россия якобы хочет сменить власть в Молдавии и развернуть военных в Приднестровье, а Санду заявляла о якобы попытках Москвы под видом дипломатической миссии увеличить военное присутствие.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные обвинения «околесицей» и напомнила, что численность российских военных в регионе составляет 1,2 тыс. человек. Захарова подчеркнула, что их пребывание связано с урегулированием приднестровского конфликта и необходимости увеличивать контингент нет.

В прошлом году власти Молдавии потребовали вывода российских войск из Приднестровья.