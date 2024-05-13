Власти Молдавии потребовали вывода российских войск из Приднестровья

Премьер Речан: Молдавия настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Tекст: Ольга Никитина

«Одним из наиболее острых вопросов, стоящих на пути решения этого конфликта, является присутствие российских военных в регионе», – сказал Речан в интервью молдавскому правительственному агентству Молдпрес. «Мы выступаем за их немедленный вывод и будем продолжать требовать от Москвы выполнения своих обязательств», – приводит его слова ТАСС.

Прежний формат переговоров «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), как считает Речан, «в новых реалиях уже невозможен», и власти республики «перешли на формат переговоров напрямую с Тирасполем», за которые отвечает вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Между тем министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев ранее заявил, что власти непризнанной республики рассчитывают на дипломатическую поддержку России в вопросе стабилизации отношений с Молдавией.