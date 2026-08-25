Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Додон заявил о подготовке властями Молдавии аннексии страны Румынией
Назначение граждан Румынии на ключевые государственные посты в Молдавии расценивается как планомерная подготовка республики к потере суверенитета и аннексии соседней страной, заявил экс-президент Молдавии, лидер соцпартии Игорь Додон.
Бывший глава государства выразил уверенность в постепенной утрате суверенитета страны, передает РИА «Новости». По его словам, президент Майя Санду и партия «Действие и солидарность» активно продвигают идею поглощения соседним государством.
«Накануне Дня независимости власть партии «Действие и солидарность» бросает вызов молдавскому народу и продвигает румынского чиновника на должность министра в Молдавии. Это способ постепенно подготовить молдавское общество и государственные учреждения к сценарию аннексии нашей страны Румынией», – сказал политик.
Лидер социалистов добавил, что огромное количество румынских граждан уже заняли руководящие посты в республике. Он подчеркнул риск полной потери независимости и назвал действия правящей партии настоящим национальным предательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией.
Бывший президент республики Игорь Додон обвинил Майю Санду в шантаже Евросоюза темой слияния двух стран.
Оппозиционный политик Илан Шор назвал подобные заявления главы государства стремлением к ликвидации независимости страны.