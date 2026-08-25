Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара
Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Пристень Валуйского округа Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
По информации из канала оперштаба в Max, в результате инцидента пострадали два человека, которых оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.
«В Валуйском округе в селе Пристень FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Супруги были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, спины – состояние тяжелое. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки», – говорится в сообщении.
Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство супругов получило серьезные повреждения.
В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.
В начале месяца украинские БПЛА атаковали территории четырех муниципалитетов региона.
В мае беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в районе села Стригуны.