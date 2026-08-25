При ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала оперштаба в Max, в результате инцидента пострадали два человека, которых оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

«В Валуйском округе в селе Пристень FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Супруги были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У женщины диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, спины – состояние тяжелое. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки», – говорится в сообщении.

Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство супругов получило серьезные повреждения.

В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

В начале месяца украинские БПЛА атаковали территории четырех муниципалитетов региона.

В мае беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в районе села Стригуны.