В России за семь месяцев 2026 года удвоились продажи гибридов и электрокаров

Tекст: Алексей Дегтярёв

За январь – июль 2026 года в России было продано 70 тыс. 180 гибридных автомобилей и электрокаров.

Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минпромторга и «Паспорт промышленный консалтинг».

Доля машин на новых источниках энергии в общем объеме продаж новых автомобилей возрастом до трех лет достигла почти 9%.

Годом ранее этот показатель составлял лишь 5%.

Общий автомобильный рынок за отчетный период вырос на 10% и составил 815 тыс. 105 единиц. Основную долю заняли легковые автомобили (732 тыс. 58 штук), показав рост на 13%.

Продажи легких коммерческих машин упали на 17% до 47 тыс. 997 единиц, грузовиков – на 7% до 29 тыс. 328 единиц, а автобусов – на 3,5% до 5,7 тыс. штук.

Напомним, по итогам первого полугодия Минпромторг фиксировал рост продаж электромобилей и гибридов на 91%.

Очереди на автомобильных заправках спровоцировали дополнительный всплеск спроса на экологичный транспорт.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл машины с комбинированной силовой установкой наиболее перспективными для отечественного рынка.