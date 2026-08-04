Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
В России за семь месяцев 2026 года удвоились продажи гибридов и электрокаров
За первые семь месяцев этого года реализация гибридных автомобилей и электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.
За январь – июль 2026 года в России было продано 70 тыс. 180 гибридных автомобилей и электрокаров.
Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минпромторга и «Паспорт промышленный консалтинг».
Доля машин на новых источниках энергии в общем объеме продаж новых автомобилей возрастом до трех лет достигла почти 9%.
Годом ранее этот показатель составлял лишь 5%.
Общий автомобильный рынок за отчетный период вырос на 10% и составил 815 тыс. 105 единиц. Основную долю заняли легковые автомобили (732 тыс. 58 штук), показав рост на 13%.
Продажи легких коммерческих машин упали на 17% до 47 тыс. 997 единиц, грузовиков – на 7% до 29 тыс. 328 единиц, а автобусов – на 3,5% до 5,7 тыс. штук.
Напомним, по итогам первого полугодия Минпромторг фиксировал рост продаж электромобилей и гибридов на 91%.
Очереди на автомобильных заправках спровоцировали дополнительный всплеск спроса на экологичный транспорт.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл машины с комбинированной силовой установкой наиболее перспективными для отечественного рынка.