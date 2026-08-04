Эксперт рассказала о внедрении единого платежного QR-кода

Эксперт Волкова рассказала о внедрении единого платежного QR-кода

Tекст: Ольга Иванова

Появление единого QR-кода является логичным этапом развития платежной инфраструктуры в стране, пишет Газета.Ru.

Сейчас на кассах часто размещено сразу несколько кодов, из-за чего покупателям приходится уточнять, какой именно нужно сканировать. Универсальный код призван сделать процесс оплаты значительно удобнее.

Волкова рекомендует перед оплатой изучать условия своего банка. По некоторым картам предусмотрен кешбэк, тогда как при оплате по QR-коду он начисляется не всегда. При регулярных платежах сумма недополученного кешбэка за год может оказаться ощутимой.

«Я воспринимаю единый QR-код не как замену другим способам оплаты, а как еще одну удобную возможность. В одних ситуациях он станет самым комфортным вариантом, в других – более выгодным окажется использование банковской карты. Главное, чтобы человек осознанно выбирал способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов», – объяснила эксперт.

Волкова подчеркнула, что развитие цифровых способов оплаты – закономерный процесс. При этом вместе с новыми технологиями важно сохранять привычку анализировать условия финансовых продуктов, что позволит пользоваться современными сервисами и не упускать возможности для экономии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские торговые точки с начала осени начнут использовать универсальный QR-код для приема безналичных платежей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила об обязательном внедрении этой технологии кредитными организациями.

Президент России Владимир Путин еще в июле прошлого года утвердил закон для масштабного запуска новых способов оплаты.