Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
В Израиле возмутились торжественными похоронами 102-летнего нациста в Латвии
Израильские антифашисты осудили почести на похоронах нациста из СС в Латвии
Церемония прощания с бывшим участником нацистских формирований Лаймонисом Эзергайлисом в Латвии вызвала резкий протест со стороны еврейских правозащитных организаций из-за оскорбления памяти жертв Холокоста.
Лидер Израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров осудил прошедшую накануне церемонию, передает ТАСС.
«Мы выражаем решительный протест в связи с проведением в Латвии торжественных похорон Лаймониса Эзергайлиса», – заявил он.
Общественный деятель пояснил, что для пережившего Холокост еврейского народа любые почести участникам нацистских формирований абсолютно неприемлемы. Он выразил глубокое возмущение фактом оказания государственных почестей бывшему эсэсовцу и призвал мировое сообщество активно противодействовать любым попыткам реабилитации нацизма.
В 2025 году ФСБ России обнародовала рассекреченные архивы о преступлениях прибалтийских коллаборационистов. Согласно документам советской контрразведки, только в районе Риги фашисты и их пособники уничтожили свыше 300 тыс. человек. Особой жестокостью отличался местный карательный отряд, насчитывавший до 3 тыс. боевиков.
в Латвии с оружейным салютом похоронили 102-летнего участника латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса.
Ранее глава израильского Антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал позором для этой страны суд над латвийской активисткой Татьяной Андриец.