Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
В Орловской области нашли предполагаемые мощи святого Афанасия Сайко
В Орловской области нашли предполагаемые мощи святого Афанасия Сайко
Предполагаемые мощи святого блаженного исповедника Афанасия Сайко обнаружили на месте его погребения в Орловской области, сообщили в Орловской митрополии.
На территории Орловской области обнаружили останки святого блаженного исповедника, передает РИА «Новости».
Накануне проведения поисковых работ митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил специальный молебен.
Обнаруженные останки будут переданы для проведения необходимых экспертных исследований, сообщили в митрополии. После завершения комплекса исторических и археологических экспертиз специалисты сделают официальное заключение. До получения окончательных результатов находку будут называть предполагаемыми мощами.
Синод Русской православной церкви канонизировал подвижника в мае текущего года. Афанасий Сайко родился в 1887 году и неоднократно подвергался арестам. В общей сложности он провел в психиатрических лечебницах более 18 лет, где продолжал давать людям духовные советы. Скончался старец пятого мая 1967 года.
На позиции бойцов спецназа «Ахмат» доставили мощи семнадцати святых.
В сентябре прошлого года в аэропорту Домодедово торжественно встретили ковчег с мощами святителя Тихона.
В августе 2025 года адвокат Украинской православной церкви запросил у Минкульта Украины объяснения по факту обращения со святынями в Киево-Печерской лавре.