В Домодедово встретили ковчег с мощами святителя Тихона
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, состоялась в Домодедово, к святыне смогли приложиться работники аэропорта и путешественники.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, прошла в аэропорту Домодедово, передает «Царьград».
Святыня была доставлена из Омска и стала частью всероссийского крестного хода, начавшегося 6 апреля и завершающегося 9 октября в Москве. В рамках маршрута ковчег планируется пронести через 90 крупных городов России и Белоруссии.
После прибытия в Домодедово в пятницу в 7.07 в часовне Архангела Михаила состоялся молебен, который отслужили благочинный церквей Домодедовского округа Подольской епархии иерей Андрей Дьячков и протоиерей Олег Шмитов. В песнопениях приняли участие певчие храма Державной иконы Божией Матери.
В этот же день святыня будет отправлена через аэропорт Шереметьево в Сыктывкар.
Святитель Тихон, в миру Василий Белавин, был избран патриархом на Поместном Соборе Православной российской церкви 1917-1918 годов и занимал престол до своей кончины 7 апреля 1925 года. На долю патриарха выпали годы гонений, арестов и покушений, однако он сумел сохранить Церковь в тяжелых условиях. После смерти имя святителя надолго оказалось в забвении, а его могила была заброшена вплоть до 1992 года.
Во время реставрации Донского монастыря в 1992 году, несмотря на тяжелые условия, мощи святителя были найдены нетленными. Сегодня патриарх Тихон считается покровителем священнослужителей, несущих служение в трудных условиях, однако к нему обращаются с молитвами люди самых разных судеб.