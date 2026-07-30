Актер Фоменко получил двойной штраф за неоплаченную в срок парковку

Суд оштрафовал в двойном размере актера Фоменко за неоплату парковки в срок

Tекст: Дарья Григоренко

Мировой судья назначил актеру и ведущему Николаю Фоменко штраф в размере 10 тыс. рублей за неисполнение административного наказания. Заседание прошло в судебном участке №183 столичного района Очаково-Матвеевское, передает ТАСС.

«Суд признал Фоменко виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в двойном размере – 10 тыс. рублей», – сказано в решении судьи.

Согласно КоАП РФ, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. При рассмотрении дел, предполагающих арест, присутствие правонарушителя обязательно, однако Фоменко в суд не явился, заранее уведомив об этом инстанцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья назначил рассмотрение материалов дела Николая Фоменко на 30 июля.

В ноябре прошлого года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере актера Михаила Боярского за просроченный платеж.