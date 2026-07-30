Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Актер Фоменко получил двойной штраф за неоплаченную в срок парковку
Суд оштрафовал в двойном размере актера Фоменко за неоплату парковки в срок
Актер и телеведущий Николай Фоменко наказан судом за просрочку платежа по административному правонарушению, связанному с неправильной парковкой.
Мировой судья назначил актеру и ведущему Николаю Фоменко штраф в размере 10 тыс. рублей за неисполнение административного наказания. Заседание прошло в судебном участке №183 столичного района Очаково-Матвеевское, передает ТАСС.
«Суд признал Фоменко виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в двойном размере – 10 тыс. рублей», – сказано в решении судьи.
Согласно КоАП РФ, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. При рассмотрении дел, предполагающих арест, присутствие правонарушителя обязательно, однако Фоменко в суд не явился, заранее уведомив об этом инстанцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья назначил рассмотрение материалов дела Николая Фоменко на 30 июля.
В ноябре прошлого года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере актера Михаила Боярского за просроченный платеж.