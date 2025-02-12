Пушилин сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших в ДНР в результате обстрелов

В результате обстрелов Горловки погиб человек, 15 мирных жителей пострадали

Tекст: Максим Попов

Как отметил Пушилин в своем Telegram, один человек погиб, а 15 мирных жителей, включая двоих подростков, получили ранения в результате атак ВСУ по населенным пунктам ДНР. Пушилин уточнил, что в Никитовском районе Горловки мужчина погиб при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников на городские автобусы.

В том же районе пострадали двое подростков, две женщины и мужчина. Использование ствольной артиллерии кассетного типа ВСУ привело к ранениям средней степени тяжести у мужчины. В Центрально-Городском районе артиллерийские удары противника ранили мужчин 1967, 1970 и 1986 годов рождения, а также женщин 1954, 1960 и 1958 годов рождения.

Кроме того, взрывоопасные предметы, сброшенные с беспилотников, ранили мужчин 1982 и 1986 годов рождения. В районе Красногоровки мужчина 1987 года рождения пострадал от подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил о подготовленных Киевом до начала российской спецоперации планах по вторжению в Ростовскую область. Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.