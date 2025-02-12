За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Пушилин сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших в ДНР в результате обстрелов
В результате обстрелов Горловки погиб человек, 15 мирных жителей пострадали
В результате обстрелов Горловки погиб один человек, 15 человек, включая двух подростков, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Как отметил Пушилин в своем Telegram, один человек погиб, а 15 мирных жителей, включая двоих подростков, получили ранения в результате атак ВСУ по населенным пунктам ДНР. Пушилин уточнил, что в Никитовском районе Горловки мужчина погиб при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников на городские автобусы.
В том же районе пострадали двое подростков, две женщины и мужчина. Использование ствольной артиллерии кассетного типа ВСУ привело к ранениям средней степени тяжести у мужчины. В Центрально-Городском районе артиллерийские удары противника ранили мужчин 1967, 1970 и 1986 годов рождения, а также женщин 1954, 1960 и 1958 годов рождения.
Кроме того, взрывоопасные предметы, сброшенные с беспилотников, ранили мужчин 1982 и 1986 годов рождения. В районе Красногоровки мужчина 1987 года рождения пострадал от подрыва на противопехотной мине «Лепесток».
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин сообщил о подготовленных Киевом до начала российской спецоперации планах по вторжению в Ростовскую область. Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.