Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Немецкие БМП Lynx KF41 поступили в ВСУ для борьбы с дронами
Украинские военные получила из Германии новые боевые машины пехоты Lynx KF41, которые планируется использовать, в том числе для борьбы с российскими беспилотниками.
Партия немецких БМП Lynx KF41 поступила на вооружение 21-й отдельной механизированной бригады 18-го армейского корпуса Украины по контракту с концерном Rheinmetall, который был подтвержден в январе. Подразделение намерено применять эти машины как в роли обычной бронетехники для доставки пехоты, так и как средство поражения беспилотников, сообщает издание The War Zone.
В украинской версии Lynx установлена двухместная башня Lance с 30-миллиметровой автоматической пушкой и дистанционно управляемым пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Пушка стреляет программируемыми снарядами AHEAD, которые подрываются перед целью и создают облако осколков, что повышает шансы поражения малогабаритных воздушных целей и снижает риск побочных разрушений на земле. Экипаж может вести огонь по дронам, ракетам и минометным минам на дальности до почти трех километров, однако для двух последних требуются дополнительные датчики.
Ключевым элементом машины является вычислительный комплекс, который рассчитывает дистанцию подрыва каждого снаряда и их количество для поражения цели облаком осколков.
На корпусе Lynx не видно собственного радиолокационного комплекса, поэтому для поиска целей машина, по оценке экспертов, зависит от оптико-электронных и других пассивных сенсоров, а также внешнего целеуказания, а экипажу приходится визуально отыскивать дроны через ограниченные по сектору обзора прицелы. Помимо контрдронных задач, БМП планируют использовать для перевозки до восьми пехотинцев при экипаже из трех человек и огневой поддержки.
Отмечается, что полученные Lynx являются новыми, с завода, и ранее не эксплуатировались. Личный состав бригады прошел шестинедельную подготовку в Германии, где обучались механики и водители, а командиры и наводчики выполняли в том числе ночные марши и стрельбы в условиях приближенной к боевой обстановке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидалась к прибытию на Украину в ближайшие недели. В тот же период германский концерн Rheinmetall намеревался в начале 2026 года поставить на Украину первую партию БМП Lynx KF41. В прошлом году Rheinmetall поставил на Украину первую опытную БМП Lynx с завода в Унтерлюсе для испытаний вооруженными силами.