Rheinmetall решил отправить Украине партию БМП Lynx KF41 в начале 2026 года

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении компании говорится: «Компания Rheinmetall поставляет Украине дополнительные системы для национальной обороны. Страна должна получить свои первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Контракт на это был подписан в декабре 2025 года», передает ТАСС.

Сумма заказа на первые пять БМП оценивается в несколько десятков миллионов евро, а финансирование проекта взяла на себя Германия. В Rheinmetall также сообщили, что следующим этапом станет закупка дополнительных партий Lynx KF41 для Украины.

Rheinmetall – крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн активно сотрудничает с Киевом, поставляя военную технику, танки и боеприпасы, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

Ранее министерство обороны Украины объявило о получении двух новых систем Patriot согласно ранее достигнутым договоренностям с Германией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия оказали совместные усилия для закупки для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

В октябре германский оборонный концерн Rheinmetall решил поставить Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.