Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.
Германский концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 35, сообщает ТАСС.
В официальном заявлении Rheinmetall говорится: «Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Финансирование поставок систем осуществляется одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России». Производство и интеграция комплексов будут выполнены Rheinmetall Italia SpA в Риме.
Skyranger 35 представляет собой турельную систему ПВО малой дальности, оснащённую 35-миллиметровой пушкой с номинальной скорострельностью до 1 тыс. выстрелов в минуту. Эффективная дальность действия установки достигает 4 тыс. метров. Система предназначена для противодействия беспилотникам и другим воздушным угрозам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger до 2030 года. Rheinmetall объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Латвии.