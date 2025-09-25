Rheinmetall и Латвия построят завод боеприпасов для восточного фланга НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация договорились построить в Латвии новый завод боеприпасов, передает РИА «Новости». Меморандум о взаимопонимании подписали в Гамбурге в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини.

Завод будет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, что, по мнению сторон, должно укрепить восточный фланг НАТО и снизить зависимость Европы от импорта боеприпасов. Строительство объекта стартует весной 2026 года, а запуск производства запланирован на 2027 год.

Общий объем инвестиций Rheinmetall и латвийской оборонной корпорации составит 275 миллионов евро. На эти средства предполагается создать производственную линию, рассчитанную на выпуск нескольких тысяч снарядов в год.

Rheinmetall остается одним из крупнейших производителей вооружений в Европе. Как отмечает газета Welt, рост доходов компании связан с поставками Германией вооружения на Украину, включая танки, БМП, БТР и боеприпасы.

Власти России неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся легитимной военной целью для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall выходит на рынок военного судостроения, приобретая компанию Naval Vessels Lursse. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо срочно наладить массовое производство доступных систем ПВО для борьбы с дешевыми дронами. Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

