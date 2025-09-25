  • Новость часаМинобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    25 сентября 2025, 16:04

    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии

    Rheinmetall и Латвия построят завод боеприпасов для восточного фланга НАТО

    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 миллионов евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация договорились построить в Латвии новый завод боеприпасов, передает РИА «Новости». Меморандум о взаимопонимании подписали в Гамбурге в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини.

    Завод будет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, что, по мнению сторон, должно укрепить восточный фланг НАТО и снизить зависимость Европы от импорта боеприпасов. Строительство объекта стартует весной 2026 года, а запуск производства запланирован на 2027 год.

    Общий объем инвестиций Rheinmetall и латвийской оборонной корпорации составит 275 миллионов евро. На эти средства предполагается создать производственную линию, рассчитанную на выпуск нескольких тысяч снарядов в год.

    Rheinmetall остается одним из крупнейших производителей вооружений в Европе. Как отмечает газета Welt, рост доходов компании связан с поставками Германией вооружения на Украину, включая танки, БМП, БТР и боеприпасы.

    Власти России неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся легитимной военной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall выходит на рынок военного судостроения, приобретая компанию Naval Vessels Lursse. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо срочно наладить массовое производство доступных систем ПВО для борьбы с дешевыми дронами. Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    22 сентября 2025, 20:32
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    24 сентября 2025, 17:36
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    25 сентября 2025, 11:58
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    24 сентября 2025, 12:57
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу в Вооруженные силы был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы.

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы, передает ТАСС.

    Документ внесли 22 июля председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

    Согласно тексту законопроекта, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. Однако отправка призывников к месту службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные сроки отправки. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

    В пояснительной записке отмечается, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва.

    Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    24 сентября 2025, 21:04
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    22 сентября 2025, 21:50
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    24 сентября 2025, 19:44
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    24 сентября 2025, 08:10
    Ростех передал армии новые истребители Су-35С

    Ростех передал Минобороны новые Су-35С после заводских испытаний

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители Су-35С, прошедшие все необходимые проверки, были отправлены в войска для дальнейшего использования по назначению.

    Ростех передал в войска новые истребители Су-35С, сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Объединенная авиастроительная корпорация осуществила поставку после завершения наземных и летных заводских испытаний самолетов.

    Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе, включая работу в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов базирования. Эта модель считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

    В Ростехе подчеркнули, что заводы корпорации работают на полную мощность и обеспечивают стабильные темпы поставки боевых самолетов.

    Представители госкорпорации заявили: «Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его универсальным солдатом для выполнения самых сложных боевых задач – от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника».

    Напомним, 21 августа Объединенная авиастроительная корпорация передала войскам новую партию истребителей Су-35С.

    Самолеты Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.

    25 сентября 2025, 10:15
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    @ ahamani.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава резко увеличила закупки беспилотных аппаратов с тайваньских заводов, чтобы усилить армию и снизить зависимость от китайских комплектующих.

    Польша стала основным зарубежным покупателем беспилотников, произведенных на Тайване, пишет Bloomberg.

    В 2024 году на долю Польши пришлось почти 60% экспорта этих устройств, что составило около 32 млн долларов за восемь месяцев с начала года. На втором месте остались США, импортировавшие дронов примерно на 7 млн долларов.

    Тайваньская компания Ahamani сообщила о планах открыть завод в Польше из-за высокого спроса и о переговорах с рядом иностранных компаний, в том числе крупной южнокорейской, заинтересованных в покупке комплектующих, не связанных с Китаем. Глава Ahamani Кунг Цзы-чи отметил, что «Европа – очень важный рынок в сфере дронов, а Польша – ключевой шлюз и база».

    С начала спецоперации на Украине дроны приобрели критическую роль для ВСУ и ее союзников. Польская индустрия дронов быстро расширяется: крупнейший производитель WB Electronics удвоил прибыль до почти 3 млрд злотых в 2024 году и предложил Ahamani совместное производство. Компания также поставляет оборудование для Украины и имеет там производственную площадку.

    Спрос на тайваньские комплектующие обусловлен необходимостью обходить ограничения на китайские детали, что позволило Польше нарастить собственное производство и стать посредником для Украины. Польские компании, такие как Farada Group и FlyFocus, активно заменяют китайские компоненты на тайваньские для соблюдения стандартов безопасности США и сокращения рисков поставок.

    В Тайване развитие отрасли поддерживает правительство через субсидии и госзакупки. Рост интереса со стороны западных стран создает для острова новые возможности, в то время как китайские компании продолжают поставлять военные дроны России.

    В июле сообщалось, что поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Поставки достигли 11,89 млн долларов, более половины из них приобрела Польша – на 6,48 млн долларов.

    23 сентября 2025, 22:53
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть пострадавшие

    В результате обстрела Белгорода ранены пять человек, повреждено предприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный обстрел со стороны ВСУ привел к ранениям пяти мирных жителей в Белгороде, пожар вспыхнул на коммерческом объекте.

    Обстрел Белгорода был зафиксирован утром 23 сентября, сообщил губернатор региона в своем канале в Mах. По данным оперативных служб, ракета ВСУ попала по территории коммерческого объекта, где вспыхнул пожар в одном из зданий. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

    Пострадали пять мирных жителей: трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением помещен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела у социального объекта, расположенного рядом с местом происшествия, повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибла женщина и получили ранения пять мирных жителей. Ракетный обстрел со стороны Украины в Киевском районе Донецка повредил Республиканский травматологический центр и вывел из строя трансформаторную подстанцию.

    22 сентября 2025, 17:46
    Сийярто предупредил об эскалации конфликта из-за заявлений НАТО

    Сийярто заявил об опасности призывов НАТО к агрессивным ответам России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Он отметил: «Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против прямого столкновения НАТО с Россией и считает такие сценарии крайне опасными.

    Власти Эстонии недавно обратились к странам НАТО с официальным запросом о проведении консультаций после сообщения о якобы нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был осуществлен по согласованному маршруту и не сопровождался нарушением воздушного пространства Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отказался отвечать на вопрос о готовности к прямым переговорам с Москвой по поводу инцидента с военными самолетами.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие ее воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления эстонских властей о якобы нарушении российскими МиГ-31 воздушного пространства не имеют оснований.

    24 сентября 2025, 19:02
    Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком

    Российские военные уничтожили большинство сил ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы Южной группировки войск уничтожили основную часть окруженной украинской группировки, оставив около 80 человек.

    О важной операции у Клебан-Быкского водохранилища сообщил ТАСС. По данным Минобороны России, подразделения Южной группировки войск с 23 августа вели уничтожение блокированной украинской группировки в этом районе.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что основная часть окруженных украинских войск ликвидирована, а их остатки составляют порядка 80 человек.

    В Минобороны РФ уточнили, что российским силам противостояли хорошо подготовленные и мотивированные бойцы из состава бригады специального назначения «Азов» (признан террористической и запрещен в РФ) и штурмовой бригады «Лють».

    Представитель ведомства заявил: «Южной группировке войск на этом участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють».

    В настоящее время активные действия российских подразделений в районе водохранилища продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расстояние между позициями ВС России и южными окраинами Северска в Донецкой народной республике теперь составляет чуть более шести километров.

    Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравление бойцам 88-й мотострелковой бригады за проявленное мужество при освобождении Переездного в Донецкой народной республике.

    Российские подразделения за сутки нанесли удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях, в результате которых противник потерял более 1 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    23 сентября 2025, 09:50
    Дроны «Гортензия» получили систему массового сброса боеприпасов

    Дроны «Гортензия» получили систему одновременного сброса 14 гранатометных выстрелов

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника, сообщили в «Народном фронте»

    Беспилотные летательные аппараты «Гортензия» получили новую систему сброса боеприпасов, позволяющую одновременно выпускать 14 гранатометных выстрелов, сообщают в «Народном фронте», передает ТАСС.

    Эта опция предназначена для организации локальной «ковровой бомбардировки» по группам пехоты или для удара по окопам и блиндажам открытого типа, отметил технический директор проекта с позывным Мекс.

    По его словам, «все аппараты «Гортензия» снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование – системы сброса, детонации или сброса ВОГ». Система позволяет применять боеприпасы как поштучно, так и единовременно двумя барабанами, по семь выстрелов в каждом. Решение показало высокую эффективность и получило положительные отзывы военных.

    На передовую для российских военнослужащих уже было поставлено порядка 18 тыс. дронов «Гортензия» различных модификаций. Ранее сообщалось, что эти беспилотники применяются для дистанционного использования ручных гранатометов.

    В рамках инициативы «Кулибин-клуба» «Народного фронта» отечественные инженеры тестируют и внедряют новые технологии для поддержки армии. Благодаря этому на передовой появляются инновационные средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные системы.

    Накануне сообщалось, что российские дроны «Гортензия» оснастили ручными гранатометами для дистанционных ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов для ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы.

    А производитель беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал о способности этих аппаратов поражать цели на значительных расстояниях.

    23 сентября 2025, 07:35
    Reuters: ФРГ ожидает по 1 тыс. раненых в день в случае конфликта с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Германии разработали планы по оказанию помощи большому числу раненых на случай масштабного военного противостояния между НАТО и Россией, план рассчитывает, что немецкая сторона будет терять по 1 тыс. человек ранеными в день.

    Немецкие военные составили сценарии оказания помощи до 1 тыс. раненых военнослужащих в сутки в случае возможного крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, пишет Reuters.

    Генерал-хирург Ральф Хоффманн заявил, что точное количество пострадавших будет зависеть от интенсивности боев и задействованных подразделений.

    После начала СВО Германия обновила программы медицинской подготовки, учитывая опыт украинского конфликта, где характер ранений изменился из-за широкого применения дронов и барражирующих боеприпасов.

    Хоффманн подчеркнул, что украинцы часто не могут эвакуировать раненых достаточно быстро, поскольку дроны кружат повсюду над головами. В таких условиях возникает необходимость длительной стабилизации пострадавших прямо на линии фронта, иногда на протяжении нескольких часов.

    Для эвакуации раненых бундесвер рассматривает возможность использования госпитальных поездов, автобусов и расширения медицинской авиации по примеру Украины. Первичная помощь будет оказываться на передовой, после чего военнослужащих доставят в гражданские больницы Германии.

    Потребность оценивается примерно в 15 тыс. коек от общего числа 440 тыс., имеющихся в стране. Медицинская служба бундесвера будет увеличиваться до необходимых масштабов.

    В августе в Германии подготовили новый законопроект, увеличивающий численность бундесвера до 460 тыс. человек. Документ предусматривает анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    При этом немецкие власти решили сократить расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета из-за роста оборонных затрат.

    24 сентября 2025, 21:30
    Наказание за дезертирство бывшим заключенным предложили ужесточить

    Tекст: Ирма Каплан

    В Госдуму поступил законопроект с предложением увеличить сроки лишения свободы освобожденным от уголовного наказания за дезертирство или уклонение от службы, о чем говорится в электронной базе законопроектов Госдумы.

    Правительство России направило в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для освобожденных от уголовного наказания лиц в случае дезертирства и уклонения от службы, передает ТАСС.

    «Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Законопроект № 1024060-8 предлагает увеличить сроки лишения свободы за дезертирство в период мобилизации, военного положения или военного конфликта до 10–20 лет для лиц, получивших условное освобождение или приостановление уголовного дела по ходатайству командования.

    Согласно документу, самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин от двух до десяти суток будет наказываться лишением свободы от двух до шести лет. За оставление части от десяти суток до месяца предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а за срок более месяца – от семи до 12 лет.

    Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, включая симуляцию болезни, также будет караться сроком от семи до 12 лет для бывших заключенных.

    Как указано в в пояснительной записке, поправки направлены на обеспечение дисциплины и ответственности среди военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Министерстве обороны рассказали о применении электронных повесток во время осеннего призыва. Также Минобороны сообщило, что призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета.

    24 сентября 2025, 21:51
    СК начнет расследование после атаки на Новороссийск

    СК начал проверку обстоятельств атаки ВСУ на Новороссийск

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет проведет расследование по факту нападения на Новороссийск, в результате которого были погибшие и пострадавшие.

    Следственный комитет России установит все обстоятельства украинской атаки на Новороссийск, в ходе которой, по данным ТАСС, погибли два человека и еще двенадцать получили ранения.

    В ведомстве подчеркнули, что будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к совершению преступлений.

    Пресс-служба СК заявила: «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений».

    Подробности расследования не уточняются, но предварительно речь идет о нарушении правовых норм при атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза. В Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря.

