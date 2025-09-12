Глава Rheinmetall призвал создать дешевые ПВО против дронов

Глава Rheinmetall Паппергер призвал увеличить выпуск дешевых ПВО для борьбы с БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Европе необходимо срочно увеличить вложения в разработку и производство недорогих систем противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times отметил, что возможности и технологии для создания таких систем уже существуют, однако требуется наращивать производственные мощности, чтобы снизить расходы.

Паппергер заявил: «Применять оружие стоимостью от 200 до 500 тыс. долларов против беспилотников стоимостью 20 тысяч совершенно бессмысленно». По его оценке, стоимость дронов будет уменьшаться, что лишь усугубит проблему затрат для европейских армий.

По данным Politico, НАТО пока не готова к эффективной борьбе с дронами, а использование истребителей F-35 для перехвата БПЛА обходится в миллионы евро. Даже при участии различных видов техники альянсу удалось уничтожить лишь часть неопознанных дронов. Западные дипломаты отмечают, что регулярное применение дорогостоящих боевых самолетов нецелесообразно, и с этим согласился и генсек НАТО Марк Рютте.

В ночь на 10 сентября польская армия зафиксировала 19 случаев нарушения воздушного пространства БПЛА и сообщила об уничтожении нескольких беспилотников. После этого Польша инициировала консультации НАТО на основании статьи 4 договора.

Минобороны России заявило, что удары наносились только по объектам украинского ВПК, а объекты на территории Польши не являлись целью. Дальность российских БПЛА, по их данным, не превышает 700 км, министерство готово к консультациям с польской стороной.

Напомним, накануне немецкий концерн Rheinmetall объявил о передаче Киеву новых систем противодронной защиты Skyranger. Ранее компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна.