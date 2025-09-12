  • Новость часаСуд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    США ищут подходы к России через Белоруссию
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Макрон пообещал направить три истребителя Rafale в Польшу
    Верховный суд Бразилии признал экс-президента Болсонару виновным в заговоре
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    6 комментариев
    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня

    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Конкретизировать, чья именно ошибка могла иметь место, Трамп не стал. Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    Комментарии (27)
    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США

    Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка

    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США
    @ Brandon Bell/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что администрация США «найдет всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка.

    «Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет в том числе об «организациях, которые финансируют и поддерживают» такое насилие. По его словам, сейчас страна переживает «темный момент» своей истории.

    Трамп обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США. «Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», – заявил президент США. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что консервативный активист и радиоведущий Кирк скончался после того, как в него стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта. CNN заявлял, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Кирка, сторонника Трампа, на левых. Комментируя убийство Кирка, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 03:59 • Новости дня
    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    Конгрессмен США Уилсон предложил восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о восстановлении поправки «Джексона-Вэника», направленный на запрет торговли с Россией, внесен в американский Конгресс, сообщил член Палаты представителей США Джо Уилсон.

    «После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».

    В 1974 году Конгресс США принял поправку «Джексона-Вэника» о торговых рестрикциях против СССР, которую президент США Джеральд Форд подписал. После распада СССР действие нормы на словах приостановили, но на практике ее продолжали использовать. Почти через полвека, в период президентства Барака Обамы, поправка была отменена.

    Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что обсуждения по поводу законопроекта о новых санкциях против России активизировались после последних сообщений о действиях российских Вооруженных сил. Он отметил, что вопрос требует дополнительных обсуждений и технических уточнений, но интерес к законопроекту среди сенаторов высок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты якобы «опасные российские дроны». Министерство обороны России уточнило, что в ходе удара по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши не планировались для поражения. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной по инциденту с пересечением границы дронами.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Эксперт Прохватилов: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов, Валерия Городецкая

    Армия Польши продемонстрировала низкую готовность к угрозам после недавнего инцидента с беспилотниками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов.

    Польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также самолет радиоразведки SAAB 340 в ответ на атаку дронов на логистический хаб в Жешуве, заявил Прохватилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Подключились также силы Румынии и Нидерландов, которые подняли свои F-16.

    Эксперт отметил, что дроны, по его данным, были собраны из обломков российских «Гераней», не несли взрывчатки и были кустарного производства. «Поляки, конечно, этого не знали, но БПЛА в любом случае не стоили подъема в воздух истребителей», – заявил Прохватилов.

    Он добавил, что на СВО такие беспилотники сбивают из дробовиков или автоматов Калашникова. Поднятие дорогостоящей военной авиации и пуск ракет на сотни тысяч евро, по мнению эксперта, свидетельствуют об отсутствии у поляков реального понимания современных военных конфликтов.

    Прохватилов подчеркнул, что сейчас реально воевать умеют две армии – российская и украинская, поскольку они участвуют в самом остром военном конфликте эпохи и оперируют новейшими технологиями. Польская армия, по мнению эксперта, не способна защищать свою территорию адекватными средствами.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    Комментарии (13)
    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    Комментарии (11)
    11 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти

    Глава Минторга США увязал торговое соглашение с Индией с отказом от нефти России

    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    @ REUTERS/Kamal Kishore

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление министра торговли США связывает возможность заключения сделки с Индией с прекращением закупки российской нефти, что вызвало реакцию Нью-Дели.

    Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после того, как она прекратит закупки нефти из России, передает ТАСС.

    По его словам, США ожидают, что Индия откроет свой рынок и откажется от импорта российской нефти, после чего стороны смогут договориться о соглашении.

    В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупный тариф на импорт индийских товаров и услуг достиг 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми.

    Переговоры о торговом соглашении начались в феврале этого года после визита премьер-министра Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся увеличить двусторонний товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

    Документ планировалось подписать осенью, а индийская делегация несколько раз приезжала в Вашингтон для переговоров. Однако поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, назначенная на 25 августа, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию с целью прекращения войны на Украине. Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    @ Bodo Schackow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Два килограмма 400 гр взрывчатого вещества «гексоген» изъяли правоохранители Грузии на территории страны, задержаны два гражданина Украины, следствие не исключает подготовку террористического акта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге в Службе государственной безопасности Грузии 11 сентября ее представитель сообщил о задержании двух граждан Украины.

    Один из них – водитель грузовика, в тайнике которого обнаружены взрывчатка, а также 8 мобильных телефонов, компьютер, носители электронной информации, несколько сим-карт и большое количество кокаина

    Представитель СГБ сообщил, что «машина прибыла в Грузию из Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию и была задержана после пересечения КПП в Сарпи».

    Задержан, кроме водителя, другой гражданин Украины - получатель груза.

    Сам гексоген был передан водителю на территории Украины «неустановленным лицом», заявили в СГБ.

    Следствие устанавливает, готовился ли теракт в Грузии или Грузия использовалась как транзитная страна.

    По статье УК Грузии за приобретение, хранение и транспортировку взрывчатки украинцам грозит до восьми лет тюрьмы, за наркотики – до пожизненного срока.

    В августе в станице Старонижестеблиевской на Кубани задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту.

    Глава Крыма пояснял, что планировавшие подрыв Крымского моста злоумышленники везли 130 кг взрывчатки.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США

    Американист Дудаков: США превращаются в перманентную горячую точку планеты

    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политическое насилие в США становится нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии. Ситуация в стране будет лишь усугубляться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал убийство соратника Дональда Трампа – Чарли Кирка.

    «США переживают крупнейший всплеск политического насилия со времен турбулентного периода 1960-х – 1970-х годов. Тогда убили многих политиков и активистов, среди которых – Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди и его брат Роберт (Бобби). Сейчас ситуация схожа. Так, на Дональда Трампа было совершено два покушения, а теперь застрелен соратник главы Белого дома», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Чарли Кирк был очень популярным республиканским деятелем. Он возглавлял Turning Point USA – крупнейшую в стране консервативную молодежную организацию и активно работал с молодыми людьми, в частности проводил лекции и дебаты в университетах. Кирк сыграл не последнюю роль в победе Трампа на выборах, добавил собеседник, отметив, что за республиканца проголосовала рекордная для партии доля молодежи.

    «Активист олицетворяет новую волну республиканцев, которые поднаторели в нынешних культурных войнах, связанных с феминизмом, расово-гендерной повесткой. Они отличаются от «старой школы» взглядами на внешнюю политику: молодые представители Республиканской партии негативно относятся к Украине и критикуют Израиль, в то время как старшие зачастую были ястребам», – сказал Дудаков.

    Аналитик допускает, что убийство активиста – это попытка запугать всех, кто продвигает его повестку, и вынудить их свернуть свою деятельность. «Сомневаюсь, что преступники достигнут эту цель. Я думаю, сторонники Кирка продолжат его работу: организация Turning Point USA не развалится, а его многомиллионные соцсети будут все так же выпускать контент», – считает эксперт.

    Убийство Кирка демонстрирует раскол США, поляризацию Америки, продолжил собеседник. «На этом фоне политическое насилие считается в стране нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии, и у Республиканской партии примерно такая же позиция в отношении Демпартии», – отметил Дудаков, подчеркнув при этом, что произвол исходит чаще со стороны демократического либерального лагеря, который никак не ограничивает себя в методах.

    Американист допускает, что виновные в убийстве Кирка так и не будут пойманы. «Полиция сработала скверно. Им не удалось по горячим следам найти человека, который стрелял в активиста. Есть вероятность, что общественность не узнает о личности преступника и его мотивах. Тем более, что не все в правоохранительной системе лояльны команде Трампа и поддерживают его взгляды. Поэтому возможен прецедент прямого саботажа», – рассуждает спикер.

    По его прогнозам, взлет политического насилия в Штатах будет проявляться и дальше. «Та система сдержек и противовесов, которая действовала раньше в американской политике, постепенно уходит в прошлое. Глава Белого дома попытается закрутить гайки, побороться с наиболее радикальными демократическими организациями, но едва ли у него получится достичь прогресса», – считает Дудаков.

    Он указал на результаты одного из опросов, согласно которому половина общества в США опасается, что рано или поздно ситуация раскола может вылиться в сценарий полномасштабной гражданской войны. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе этого исключать нельзя. А любая нестабильность в Америке будет становиться фактором нестабильности для всего остального мира. Таким образом, страна превращается в перманентную горячую точку на планете Земля», – заключил аналитик.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 05:31 • Новости дня
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши в связи с инцидентом с дронами в своем воздушном пространстве обратились с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе ООН в сентябре.

    Сейчас обсуждается, когда именно может пройти заседание, передает РИА «Новости».

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на четверг. Об этом рассказал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Заседание состоится в 17.00 (18.00 мск). Перед началом заседания Навроцкий планирует посетить 31-ю базу тактической авиации под Познанем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Минобороны России выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России также выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с беспилотниками.

    Комментарии (5)
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    «Аэрофлот» запустил продажу билетов на рейс Москва – Краснодар
    Маргарита Симоньян сообщила о возвращении домой после операции
    Бывший министр обороны Грузии задержан за коррупцию
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

