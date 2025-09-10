  • Новость часаИзраильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    0 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    15 комментариев
    10 сентября 2025, 17:30 • В мире

    Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя

    Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины». Такими словами эксперты комментируют истерику Брюсселя и Киева из-за беспилотников, оказавшихся в польском воздушном пространстве. В чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом?

    «Объекты для поражения на территории Польши не планировались», – так в Минобороны России прокомментировали заявления о сбитых в Польше беспилотниках. В ведомстве отметили, что в ночь на 10 сентября российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове. «Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», – говорится в заявлении Минобороны.

    Напомним, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении некими беспилотниками воздушного пространства, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным источника Reuters, в операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35 и итальянские самолеты-разведчики AWACS. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Польские власти созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности. По ее итогам он заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них.

    Примечательно, что украинское руководство оказалось в числе первых, кто заявил о «российском происхождении» дронов. Так, Владимир Зеленский сказал, что произошедшее является «чрезвычайно опасным прецедентом для Европы» и «очередным витком эскалации». А глава МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной и потребовал от западных стран усилить противовоздушную защиту страны.

    Позднее эту риторику подхватил польский премьер-министр Дональд Туск. Он сообщил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, якобы принадлежат российской стороне. Никаких доказательств этому он не привел. «Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство», – сказал политик, добавив, что значительная часть дронов прилетела в страну из Белоруссии.

    Премьер отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марко Рютте. Он подчеркнул, что консультации Варшавы со странами-членами блока после инцидента с БПЛА приняли форму официального запроса. «Мы ожидаем значительно большей поддержки в ходе консультаций», – цитирует его Polsat News.

    По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как акт нападения, однако это не помешало активизации «ястебов» в Европе и США.

    Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли.

    Совпадение или нет, но в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в свою очередь предложил создать «стену дронов» на востоке ЕС, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства. «Мы будем работать вместе со странами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена», – написал он в соцсетях.

    Разгоряченные умы остудила Белоруссия. Начальник Генштаба ВС РБ Павел Муравейко заявил, что Минск оповестил Варшаву о приближении к границе дронов, позволив польским ВС отреагировать на нарушение воздушного пространства. «Польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты», – добавил он. По словам Муравейко, «часть заблудившихся беспилотников была уничтожена» средствами ПВО Белоруссии.

    Примечательно и то, что даже русофобски настроенное правительство Литвы сочло произошедшее случайностью.

    Напомним, Польша и прежде поспешно обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. Самый резонансный случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Отмечалось, что за этим якобы может стоять Москва.

    Однако тогда Анджей Дуда, занимавший пост президента Польши, был вынужден признать, что доказательств причастности к инциденту российских военных нет. На деле речь шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    «Старую цирковую лошадь новым трюкам не обучить»,

    – иронизирует политолог-полонист Станислав Стремидловский. Собеседник напомнил недавнее заявление Дуды о том, что власти Украины пытаются втянуть в войну против России страны НАТО. По его мнению, инцидент с БПЛА – провокация, которая преследует ту же цель. Другими словами, произошедшее на руку Киеву и сторонникам продолжения войны против России.

    Схожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов, военный эксперт. Украинскому руководству в складывающейся ситуации необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса в ход боевых действий, подчеркнул он. «Нарушение польского воздушного пространства используется как повод», – считает спикер, указав на попытки выдать инцидент за «агрессию» России.

    Также в ближайшее время стоит ожидать обсуждения очередного пакета санкций ЕС против Москвы, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой, спрогнозировал политолог Александр Рар.

    «Кроме того, некоторые страны-члены НАТО заявят о необходимости ускорить процесс милитаризации и усиления помощи ВСУ. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – допустил Кнутов.

    Кроме того, европейцы наверняка попытаются использовать инцидент в Польше для того, чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа – и именно он является «главным зрителем» этого спектакля. «Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования Путиным. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись!», – описал воззвания целого ряда европейских политиков военкор Александр Коц.

    На этом фоне любопытна реакция польского лидера Кароля Навроцкого, который в отличие от своего предшественника, разбрасывавшегося глупыми обвинениями в адрес России, выступает довольно сдержанно, указал Стремидловский. Он напомнил, что политик не спешит определять виновных. «Это связано с тем, что он в политике человек новый, поэтому хочет быть ответственным президентом. Более того, Навроцкий равняется на Трампа, а тот демонстрирует готовность и желание вести диалог с Москвой. Польский президент держит это в уме и не дает разыграть себя Киеву и евробюрократам», – пояснил политолог. Несколько иначе ситуацию оценивает политолог Александр Носович. По его словам,

    Польша «пытается усидеть на двух стульях». С одной стороны, Варшаве необходимо не дать себя затянуть в конфликт на Украине в еще большей степени. С другой, произошедшее надо замаскировать таким образом, чтобы Польшу не обвинили в «дезертирстве с поля боя».

    По его прогнозам, польское руководство «повозмущается», призовет к укреплению безопасности республики, но продвигаемую из Киева и Брюсселя тему нападения на Польшу замнет. К тому же, с точки зрения внутренней политики Польши инцидент с БПЛА в первую очередь навредил правительству Туска, который находится в оппозиции к Навроцкому, и военным.

    «Поляки сейчас задаются одним и тем же вопросом: каким образом на территорию Польши залетело 19 беспилотников? Где работа ПВО и системами ПРО и слежения НАТО? Причем один дрон долетел до Лодзинского воеводства – фактически центра республики, а это около 300 км от границы. Кабмину предстоит дать развернутые пояснения», – пояснил Стремидловский.

    «Если бы не белорусы, поляки бы и вовсе могли проспать залет дронов на их территорию. Могли бы спасибо сказать вместо того, чтобы сейчас гнать военные колонны к границе с Белоруссией», – добавил Коц.

