Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши

Политолог Рар: Инцидент с беспилотниками в Польше может быть операцией под «фальшивым флагом»

Tекст: Анастасия Куликова

«В первую очередь необходимо точно установить, чьи дроны были сбиты польской ПВО над территорией страны НАТО. Не исключено, что речь идет об операции под «фальшивым флагом». Встанет ли вопрос о перспективе применения пятой статьи устава Североатлантического альянса?», – рассуждает германский политолог Александр Рар.

По его мнению, инцидент с БПЛА приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия. При этом западные страны оказались в сложном положении: они хотят любой ценой остановить дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО, но не намерены непосредственно участвовать в боевых действиях», – заметил собеседник.

«В этой связи можно ожидать разработку пакета санкций ЕС против России, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой», – спрогнозировал Рар.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По его словам, речь идет о 19 БПЛА, «некоторые из которых» летели с территории Белоруссии. Туск сообщил, что военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Политик отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марко Рютте.

В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

Тем не менее, активизировались некоторые «ястребы». Так американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.