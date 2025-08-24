  • Новость часаМинпросвещения утвердило 17 обязательных школьных предметов с 2026 года
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    24 августа 2025, 10:00 • В мире

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину?

    После состоявшейся встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским одной из главных тем для обсуждения среди так называемой «коалиции желающих» стал вопрос о возможной отправке войск на Украину. Варшава, которая считается одним из ближайших союзников Киева, выступает против отправки польских солдат на Украину.

    Причем эту позицию занимают как президент Польши Кароль Навроцкий, представляющий крупнейшую в стране оппозиционную партию «Право и справедливость», так и лидер правящей партии «Гражданская платформа» – премьер-министр Дональд Туск.

    О несогласии Навроцкого на отправку польских солдат заявил в начале недели глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий. Чиновник особо подчеркнул, что «любое размещение войск за рубежом должно быть согласовано с президентом, на это должно быть получено его согласие».

    Туск неоднократно высказывался о том, что Польша будет поддерживать Украину так же, как она это делала до сих пор: организационно, в соответствии со своими финансовыми возможностями, гуманитарной и военной помощью. «Мы не планируем отправлять польских солдат на территорию Украины. Но мы поддержим страны, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии в будущем», – заявлял польский премьер.

    На днях американское издание Politico написало со ссылкой на польского чиновника о том, что в Варшаве исключают отправку военных из-за боязни ослабить собственную армию. «Польша, теперь обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток», – пишет издание.

    Как заявил газете анонимный собеседник, у Польши «есть стратегическая дилемма», поскольку она граничит с Россией и Белоруссией. «Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки», – сказал чиновник. Такая позиция Варшавы заметно контрастирует со взглядами трех прибалтийских государств. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал напомнил о готовности республики отправить на Украину роту миротворцев в рамках «коалиции желающих».

    Литва тоже готова отправить ограниченный воинский контингент, как в прошлом это было в случае с ее миссией в Афганистане. Как заявил литовский президент Гитанас Науседа, «мы готовы предоставить миротворческие войска, насколько это позволяет мандат сейма, а также нашу военную технику».

    Схожей позиции придерживаются власти Латвии. Как заявил на этой неделе президент страны Эдгарс Ринкевичс, обсуждать вопрос об отправке латвийских военных на Украину можно будет тогда, когда станут понятны гарантии безопасности и роль в этом стран Европы. «Когда будет больше ясности – будут дискуссии», – сказал президент. При этом Россия возможность размещения западных войск на Украине категорически отвергает.

    «Польская позиция на фоне прибалтов является абсолютно здравомыслящей. В Варшаве прекрасно понимают, что любая попытка усилить свое участие в украинском кризисе обернется для Польши серьезными и опасными приключениями», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Прибалтийские республики, по мнению эксперта, «ведут себя абсолютно неадекватно и неразумно». «Это говорит о том, что правящие элиты этих республик не связывают свою судьбу с Латвией, Литвой и Эстонией. Они готовы быть кем-то вроде Тихановской и прочих правительств в изгнании – то есть сидеть в Лондоне и Берлине, получать гранты. В этом отношении у польской правящей элиты сильнее проявляется государственный инстинкт, у них есть представление о том, что Польша должна сохраниться. Именно это заставляет поляков активно отбрехиваться от всех попыток так или иначе реально принять участие в украинском конфликте», – объяснил Стремидловский.

    «Польша сохраняет большую степень суверенитета, чем прибалтийские псевдогосударства. В этих условиях элиты, даже несмотря на всю свою русофобию, понимают, что подобный шаг негативно повлиял бы на интересы Польши», – добавляет политический аналитик Олег Хавич, руководитель Института Западно-Украинских исследований.

    Кроме того, Польша сохраняет большую степень демократичности, что показали недавние президентские выборы. «Поляки в абсолютном большинстве, порядка 80%, резко против введения своих войск на территорию Украины», – напомнил Хавич.

    При этом Польша вряд ли подыгрывает Трампу в этом случае, считает Стремидловский. «В этой позиции, которую разделяют Навроцкий и Туск, нет никакой геополитической конъюнктуры, – рассуждает эксперт. – Зато в ней есть геополитическая реальность и представление о том, что

    Польша не хотела бы подвергнуться очередном разделу, который мог бы состояться в том случае, если бы поляки стали катализатором серьезных столкновений между Европой и Россией».

    Однако Хавич допускает изменение позиции Варшавы. «К сожалению, рано или поздно такой шаг будет сделан. Сегодня у Туска и всего правительства плохие отношения с командой Трампа, который не желает общаться ни с премьером, ни с главой дипломатией Радославом Сикорским. Поэтому эти люди как раз могут выйти с предложением разместить ограниченный польский контингент в западных областях Украины, что будет воспринято обществом как возвращение страны на Восточные Кресы», – прогнозирует Хавич.

    Но если Варшаве удастся воздержаться от этого шага, тогда можно будет констатировать, что новое руководство страны в лице Навроцкого Польшу любит больше, чем ненавидит Россию. «Навроцкий недавно стал главой государства. Но уже видно его настороженное отношение к тем европейским идеям, которые могли ввергнуть Польшу в пучину геббельсовской мясорубки, в которой страна не могла бы сохраниться единым целым», – добавил Стремидловский.

    Впрочем, Хавич считает, что польское руководство в лице команд Туска и Навроцкого «все же больше ненавидит Россию, чем любит Польшу, потому что не сделано ни одного адекватного шага по нормализации отношений с Россией».

    «Более того, все польские политики, в том числе находящиеся в оппозиции, продолжают повышать градус русофобии. Тот же Навроцкий, от которого ожидали хотя бы минимальной выдержки и баланса в отношениях с Россией, не удержался от очередных резких выпадов в адрес Москвы. Что, кстати, негативно было оценено Трампом, который не пригласил Навроцкого в Белый дом 18 августа, хотя это ожидалось», – заключил политолог.

