Румыния заявила о готовности предложить базы для гарантий безопасности Украины
Премьер Румынии Боложан заявил о готовности предоставить военные базы для НАТО
Румыния может предоставить свои военные базы союзникам по НАТО в качестве вклада в достижение прочного мира на Украине, заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан.
Премьер-министр Илие Боложан в интервью телеканалу Antena 1 заявил, что власти страны ясно дали понять: отправка войск на Украину не планируется, передает ТАСС.
Боложан отметил, что второй темой переговоров с союзниками стала возможность использования румынских военных баз странами НАТО и США. Он подчеркнул, что это может стать вкладом Румынии в обеспечение поддержки «для прочного мира на Украине».
В четверг Минобороны Румынии указало, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по вопросу гарантий безопасности. В ведомстве отметили, что военная инфраструктура Румынии – сильный элемент сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО.
Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.
Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.
МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.
