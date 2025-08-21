Страх потерять США заставил ЕС говорить об интервенции Украины

Tекст: Евгений Поздняков

Россия отвергает гарантии безопасности для Украины, выстроенные в логике противостояния с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, европейские лидеры совместно с Владимиром Зеленским в рамках переговорного процесса пытаются продвигать идею изоляции России для «продолжения агрессивной конфронтационной политики сдерживания».

«Это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения. Тем более что украинский режим и его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании», – подчеркнул дипломат.

Лавров также заметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии у Запада стратегии: предоставление гарантий путем иностранной военной интервенции на какой-то части украинской территории. «Надеюсь, что они понимают: это будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», – уточнил глава МИД.

На этом фоне примечательной выглядит публикация издания Politico, в которой сообщается, что главы ЕС намеренно предлагают неприемлемые для России варианты гарантий безопасности. По данным газеты, истинный план Старого света заключается в поощрении миротворческих инициатив Дональда Трампа, а также в попытке убедить его, что именно Москва не желает договариваться о принципах завершения конфликта.

Так, одной из инициатив Евросоюза стала идея проекта «НАТО-лайт», которую озвучилаитальянский премьер Джорджа Мелони. Детали плана приводит Bloomberg: Запад отказывается от присоединения Украины к НАТО, однако формирует для республики «механизм коллективной поддержки», аналогичный пятой статье устава альянса. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, а также «усиление ВСУ».

Судя по всему, подобное «рвение» европейцев не способствует плодотворной деятельности рабочей группы по созданию гарантий безопасности для Украины. Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, каких-либо итогов дипломатической дискуссии по данной теме до сих пор нет.

При этом Штаты, по его словам, не будут брать на себя никакой ответственности за реализацию разработанных гарантий. Он уточнил, что «львиная доля» обязанностей будет возложена непосредственно на европейцев. «Это их континент. Это их безопасность», – пояснил он свою позицию.

«Стратегия лидеров ЕС касательно украинского кризиса и Дональда Трампа довольно проста: они лгут. Европа не заинтересована в поисках взаимоприемлемого решения, у них другие задачи. Объединение намеренно любой ценой удержать США на континенте», – пишет Алексей Наумов, политолог, эксперт РСМД.

«То есть Брюссель хочет не позволить Вашингтону достичь цели, поставленной еще в первый срок Трампа и полностью принятой Джо Байденом: переключиться на Китай, на Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно поэтому лидеры ЕС регулярно рассказывают о русской угрозе, которая одновременно так слаба, что будет сломлена следующим пакетом таможенных пошлин, и так сильна, что вот-вот обрушится на страны Балтии», – подчеркивает он.

«Сначала цель втянуть США в войну поставила себе Украина:

она хотела убедить Вашингтон, что воюет за его интересы, за НАТО, за весь Западный мир. Затем к этой стратегии присоединилась Европа, ведь если Вашингтон и Москва договорятся и в Старом свете будет установлен мир, то Штаты уйдут с континента», – добавляет аналитик.

«А значит, ЕС придется самостоятельно заниматься как вопросами обороны, так и внешней политики. Между тем, страны Европы после Второй Мировой по большей части практически отказались от существенных военных расходов, что позволило им выстроить богатое общество потребления. Проблемы безопасности были отданы на откуп США», – уточняет эксперт.

«Поэтому цель сейчас такая: на словах соглашаться с действиями Трампа, а фактически стараться подорвать мирный процесс, интегрируя в него вещи, заведомо неприемлемые для России. Конечная цель – заявить Штатам, что Москва срывает переговоры, а значит необходимо противостоять ей и ни в коем случае не уходить из Европы», – заключил Наумов.

Между тем политолог Иван Лизан считает, что главной проблемой дипломатического процесса является непонимание Белым домом истинных стремлений России. «Мы, по большей части, заинтересованы в реорганизации текущей системы европейской безопасности. Это наш главный приоритет», – акцентирует он.

«Конфликт на Украине является для Москвы вопросом экзистенциальным.

Однако в силу того, что вокруг берегов Днепра накопилось слишком много противоречий, затрагивающих интересы РФ, ЕС и Штатов, разрешить их путем двусторонних дискуссий попросту не выйдет. Купировать проблему поможет лишь переход на иной уровень договоренностей», – полагает собеседник.

«Проблема Украины должна быть помещена в контекст европейской безопасности. Стоит договориться об общих правилах игры на континенте – вопрос закроется автоматически. Для Трампа же текущий конфликт такого же значения, как для нас, не имеет. Для него это препятствие на пути реализации более значимых для США задач», – подчеркивает эксперт.

«Белый дом хочет возродить сотрудничество с Россией: закупать наши ресурсы, реализовывать совместные проекты в космосе и Арктике. Для этого необходимо завершить боевые действия. Не стоит исключать и личных амбиций: Трамп надеется получить Нобелевскую премию мира, а потому прекращение конфликта на Украине, пускай и наиболее резонансный, но все же один из пунктов в череде дипломатических урегулирований», – поясняет он.

«Собственно, именно поэтому президент США пока не особо уделяет внимание проблемам безопасности России. Ему гораздо проще отдать этот вопрос на «аутсорс» европейцам, которые не готовы ставить точку в конфликте. Они пытаются затянуть противостояние, надеясь, что им удастся удержать Трампа от резких решений», – добавляет собеседник.

Некоторые идеи ЕС и вовсе строятся вокруг подмены гарантий безопасности токсичной интервенцией западных миротворцев.

«А дальше, с точки зрения ЕС, в Штатах пройдут парламентские выборы, на которых победу могут одержать демократы. На горизонте также маячит и смена главы государства в 2028 году. Может, проблема решится сама собой и все вернется на круги своя. Но России важно не вестись на провокации Брюсселя», – говорит эксперт.

«Мы уже заняли правильную дипломатическую позицию: регулярно напоминаем ЕС и США, что принципы безопасности в Европе должны быть неделимыми и равными для всех. Москва оперирует четкими и логичными конструкциями, которые позволят нам остаться при своем, не покидая миротворческие инициативы Трампа», – убежден он.

«А параллельно Россия продолжит объяснить президенту Штатов важность учета своей точки зрения на архитектуру безопасности в Европе в целом. Если он согласится – продолжим диалог и, в конечном счете, может и подпишем итоговый документ. Но даже если глава Белого дома решит прекратить дипломатический процесс и полностью выйти из него, трагедией для Москвы это не станет», – рассуждает собеседник.

«В таком случае мы останемся «один на один» с Европой, которая не сможет долго поддерживать Зеленского без поддержки США, стоящих за ее спиной. При данном исходе ЕС самостоятельно рано или поздно начнет проявлять инициативу в диалоге с Москвой», – сказал Лизан.

В целом же администрация Трампа проявляет явное нежелание предоставить какие-то твердые и четкие гарантии безопасности Украине,

согласен американист Малек Дудаков. «Это в целом типично для США. В мире не так много стран, которым действительно гарантирована протекция со стороны Вашингтона», – напоминает он.

«Скорее всего, Белый дом надеется, что конечные соглашения будут сформулированы в духе договора, который имеется между Штатами и Тайванем. Речь идет о расплывчатых формулировках, которые позволят Америке самостоятельно выбирать: будет ли она участвовать в кампании на Украине или нет», – поясняет собеседник.

«Но в то же время нельзя исключать, что сегодня Вашингтон пытается «вскрыть» блеф европейских ястребов. Брюсселю передали понятное послание: если союз хочет продолжить конфронтацию с Москвой, ему необходимо сформировать собственный миротворческий корпус. Но собрать контингент, снарядить его и поддерживать боеспособность без опоры на США – невероятно сложно. И Европе придется это осознать», – заключает эксперт.