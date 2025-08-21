Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
Европейские лидеры рассматривают инициативу, согласно которой союзники Киева будут обязаны в течение суток принять решение о военной поддержке в случае нового нападения России, пишет Bloomberg.
Европейские лидеры обсуждают новый план гарантий безопасности для Киева, который предполагает, что союзники Украины должны будут в течение суток принять решение о предоставлении ей военной поддержки в случае новой атаки со стороны России, передает Bloomberg.
С инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. По словам источников, ее предложение похоже на коллективную оборону по принципу НАТО, но при этом не предусматривает формального членства Украины в альянсе. Такой механизм рассматривается как компромисс на фоне отсутствия перспектив вступления Украины в НАТО.
В рамках плана, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом страны будут обязаны экстренно обсудить возможный ответ, если Украина вновь подвергнется нападению. Среди мер называются быстрая и продолжительная военная поддержка, экономическая помощь, укрепление украинской армии и санкции в отношении России.
Bloomberg отмечает, что на недавней встрече в Белом доме Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат, допустив при этом возможность воздушной поддержки. Обсуждается также потенциал участия французских и британских войск в качестве части возможного мирного соглашения, однако детали этих инициатив пока не раскрываются.
