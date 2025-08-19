Bloomberg: США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

США и Европа приступили к согласованию усиленных гарантий безопасности для Украины, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что меры будут включать наращивание военных возможностей Украины без ограничений по численности войск, чтобы избежать давления со стороны России в будущих соглашениях.

В понедельник на саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры подтвердили готовность поддержать Украину и скоординировать усилия.

Трамп заявил в соцсети, что «гарантии для Украины будут предоставлены разными европейскими странами при координации с США». Как уточняет агентство, о результатах саммита лидеры ЕС получат доклад во вторник в дистанционном формате.

Пакет военных гарантий призван дополнить инициативы «коалиции желающих» во главе с Британией и Францией, со временем предусматривая и формирование многонациональных сил. Вопрос о структуре силы и деталях участия США пока остается предметом обсуждения. В ходе встречи большинство поддержало идею гарантий по типу пятой статьи НАТО, предложенную премьер-министром Италии Джорджией Мелони, но параметры еще требуют согласования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.