Bloomberg: США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
Американские и европейские лидеры на встрече в Вашингтоне согласовали начало работы над предоставлением Украине гарантий безопасности и поддержкой ее вооруженных сил, пишет Bloomberg.
США и Европа приступили к согласованию усиленных гарантий безопасности для Украины, сообщает Bloomberg.
Предполагается, что меры будут включать наращивание военных возможностей Украины без ограничений по численности войск, чтобы избежать давления со стороны России в будущих соглашениях.
В понедельник на саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры подтвердили готовность поддержать Украину и скоординировать усилия.
Трамп заявил в соцсети, что «гарантии для Украины будут предоставлены разными европейскими странами при координации с США». Как уточняет агентство, о результатах саммита лидеры ЕС получат доклад во вторник в дистанционном формате.
Пакет военных гарантий призван дополнить инициативы «коалиции желающих» во главе с Британией и Францией, со временем предусматривая и формирование многонациональных сил. Вопрос о структуре силы и деталях участия США пока остается предметом обсуждения. В ходе встречи большинство поддержало идею гарантий по типу пятой статьи НАТО, предложенную премьер-министром Италии Джорджией Мелони, но параметры еще требуют согласования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.