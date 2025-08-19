Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.0 комментариев
Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией
Гарантии безопасности, которые должна получить Украина, начнут действовать лишь после завершения боевых действий и достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности. Зеленский отметил, что эти гарантии могут быть закреплены на бумаге в течение ближайших семи-десяти дней.