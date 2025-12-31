«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
Безработным ветеранам СВО разрешили заключить соцконтракты на бизнес
С 2026 года безработным участникам СВО и их семьям разрешат заключать соцконтракты для открытия бизнеса без проверки дохода, поддержка составит до 350 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
Возможность заключить социальный контракт для открытия или развития бизнеса без оценки среднедушевого дохода семьи появится у безработных ветеранов СВО и их семей с 2026 года, передает ТАСС.
Нововведение будет доступно также супругам ветеранов-инвалидов I или II группы, если сами ветераны откажутся от поддержки. Размер единовременной выплаты в рамках социального контракта составит до 350 тыс. рублей.
Социальный контракт является договором между органами социальной защиты и гражданами с низким уровнем дохода. Он позволяет переобучиться, повысить квалификацию, найти работу, открыть или развить бизнес, а также получить средства на основные нужды семьи и детей.
Документ подготовлен во исполнение новых положений федерального закона «О государственной социальной помощи», принятых в ноябре 2025 года. Мера расширяет доступ к поддержке для семей участников спецоперации на Украине.
С 2021 года президент Владимир Путин расширил действие механизма социальных контрактов на все субъекты России.
