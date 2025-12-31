Безработным ветеранам СВО разрешили заключить соцконтракты на бизнес

Tекст: Вера Басилая

Возможность заключить социальный контракт для открытия или развития бизнеса без оценки среднедушевого дохода семьи появится у безработных ветеранов СВО и их семей с 2026 года, передает ТАСС.

Нововведение будет доступно также супругам ветеранов-инвалидов I или II группы, если сами ветераны откажутся от поддержки. Размер единовременной выплаты в рамках социального контракта составит до 350 тыс. рублей.

Социальный контракт является договором между органами социальной защиты и гражданами с низким уровнем дохода. Он позволяет переобучиться, повысить квалификацию, найти работу, открыть или развить бизнес, а также получить средства на основные нужды семьи и детей.

Документ подготовлен во исполнение новых положений федерального закона «О государственной социальной помощи», принятых в ноябре 2025 года. Мера расширяет доступ к поддержке для семей участников спецоперации на Украине.

С 2021 года президент Владимир Путин расширил действие механизма социальных контрактов на все субъекты России.

Министерство здравоохранения разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий и их семьям дополнительных льгот в сфере здравоохранения.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что СВО ускорила процесс обновления элит в России.